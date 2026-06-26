Lukaku torna all’Anderlecht? Arriva l’annuncio sul futuro del bomber del Napoli

Romelu Lukaku torna a far parlare di sé in Belgio. Il nuovo tecnico dell’Anderlecht Vitor Bruno, presentato oggi, ha risposto con ironia a una domanda sul possibile rientro dell’attaccante nel club dove ha mosso i primi passi.

Vitor Bruno e la battuta su Lukaku: “Se mi date il numero, lo chiamo”

Durante la conferenza stampa di presentazione, l’allenatore portoghese è stato interrogato sulla possibilità di riportare Big Rom in Belgio. La risposta è arrivata con una dose di umorismo: “Se avete il suo numero, posso chiamarlo”. Una dichiarazione che sottolinea quanto la suggestione rimanga viva negli ambienti calcistici belgi, nonostante le difficoltà concrete di una simile operazione.

Bruno ha subito chiarito le priorità dell’Anderlecht. L’allenatore conta su Cvetkovic, Sikan e Terry Van De Ven per la stagione che viene. Ha anche lasciato intendere che altri giocatori della rosa potrebbero coprire quel ruolo, citando Bertaccini come opzione tattica. Le ambizioni del club sono definite e non ruotano attorno a operazioni di mercato eccentriche.

La promessa del ritorno all’Anderlecht

L’attaccante ha ripetuto più volte di voler concludere la carriera all’Anderlecht, il club dove è cresciuto calcisticamente. Tuttavia, ha anche chiarito di non essere ancora pronto a questo passo. Vuole continuare ad alti livelli prima di pensare al ritorno in patria. L’impatto recente dimostrato con la maglia del Belgio conferma che Lukaku mantiene ancora fame di competizioni importanti e di visibilità internazionale.

Bruno ha riconosciuto il valore di Lukaku, sottolineando proprio quanto fatto vedere l’attaccante con la Nazionale. Un attestato di stima che non esclude nulla in futuro, ma che al tempo stesso porta la discussione alla realtà: per ora, l’Anderlecht ha altre soluzioni e altri piani. Il rapporto tra Lukaku e il suo primo club rimane una possibilità futura, non una priorità immediata per la prossima stagione.