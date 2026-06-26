Tour Ferrari, la SF-24 sbarca a Napoli: date e orari dell’evento

Al via il Tour Ferrari con Unicredit nella città di Napoli: la SF-24 sbarca nel capoluogo campano dopo la tappa a Bologna. Nei prossimi giorni scenderà anche a Palermo.

La monoposto che ha preso parte al Campionato del Mondo di F1 nel 2024 è a Napoli, a Piazza Municipio. Sarà possibile vederla da vicino, scattare una foto e, per i più appassionati, anche lasciare un messaggio per il team Ferrari, compilando delle cartoline da imbucare nelle apposite cassette.

All’evento sono presenti anche dei gadget ufficiali della Scuderia. L’iniziativa è aperta dalle 11:30 alle 22:00 e terminerà nella giornata di domenica alle 19:00. Per la città di Napoli è sicuramente un momento di confronto importante con un altro sport oltre il calcio.

Ferdinando Natali, Regional Manager Sud Unicredit, è intervenuto nella giornata odierna durante l’evento, parlando dell’importanza di portare la monoposto a Napoli:

“Portare Ferrari in Piazza Municipio significa offrire a Napoli un’esperienza straordinaria, attorno a uno dei simboli italiani più riconosciuti e amati nel mondo. UniCredit e Scuderia Ferrari condividono valori molto concreti: passione, innovazione, cura del dettaglio, ambizione e capacità di lavorare come una squadra. Dietro ogni risultato ci sono preparazione, ricerca, disciplina e persone capaci di mettere le proprie competenze al servizio di un obiettivo comune. La partnership nasce proprio da qui: dall’incontro tra due realtà italiane, con una forte dimensione europea e internazionale, che credono nell’eccellenza come metodo quotidiano e nella capacità di creare valore per le comunità. Napoli è una città naturalmente vicina a questo linguaggio. Ha talento, energia, creatività, cultura industriale e imprenditoriale. È una città che sa accendere entusiasmo e che merita occasioni capaci di coinvolgere le persone, valorizzare il territorio e raccontarne la forza. Per UniCredit essere qui vuol dire rafforzare un legame concreto con clienti, imprese, istituzioni e comunità locali. Vuol dire condividere un momento di grande richiamo, ma anche portare nel cuore della città un messaggio di fiducia nelle competenze, nei giovani e nella capacità italiana di competere ai massimi livelli. Ferrari rappresenta velocità, ma anche precisione, tecnologia, ricerca e spirito di squadra. Sono valori che sentiamo profondamente vicini al nostro modo di essere banca e di accompagnare chi investe, cresce e costruisce futuro. Oggi Piazza Municipio si colora di rosso Ferrari e Napoli diventa parte di un tour che sta portando la SF-24 nelle principali città italiane, avvicinando tifosi, clienti e cittadini a questa straordinaria storia di passione ed eccellenza”.