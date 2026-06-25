Futuro Lukaku, arrivano novità dal Mondiale: l’annuncio di Pedullà con una data chiave

Romelu Lukaku rimane sul mercato: secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, gli sviluppi sulla cessione dell’attaccante belga arriveranno dopo la Coppa del Mondo, quando inizierà la preparazione.

Lukaku al Napoli: perché la separazione è inevitabile

L’ingaggio lordo del centravanti pesa drammaticamente sul bilancio azzurro. La scadenza nel 2027, il riscatto obbligatorio di Rasmus Hojlund e la lite di fine maggio tra il giocatore e la società rendono la permanenza insostenibile dal punto di vista economico. Gli azzurri sperano che le prestazioni di Lukaku al Mondiale attirino le attenzioni di club europei interessati a rilevarlo, almeno in prestito con diritto di riscatto.

La situazione rimane aperta secondo quanto dichiarato da Pedullà. Il giornalista ha escluso novità immediate:

“Non ho novità su Napoli. Io credo che su Lukaku avremo degli sviluppi molto importanti più avanti, quando comincerà la preparazione, quando finirà il Mondiale.”

L’esperto ha sottolineato che il belga è ancora sul mercato e che il timing sarà cruciale per definire il suo futuro.

Quando arrivano le decisioni su Lukaku: la timeline del calciomercato Napoli

Gli sviluppi concreti sulla cessione del centravanti dipendono da due fattori precisi. Il primo è la conclusione della Coppa del Mondo: Lukaku giocherà con il Belgio e ogni gol può aumentare l’interesse dei club stranieri. Il secondo è l’avvio della preparazione estiva del Napoli, quando Massimiliano Allegri avrà chiarezza sui suoi effettivi e comunicherà al management le sue valutazioni tecniche.

Quale scenario è più probabile per il calciomercato del Napoli? Una cessione definitiva a prezzo ridotto oppure un prestito con obbligo di riscatto. La prima ipotesi consentirebbe agli azzurri di liberarsi dall’ingaggio pesante e di reinvestire i fondi. La seconda garantirebbe continuità economica e una valutazione del giocatore in una nuova realtà. Entrambe le strade portano a una sola conclusione: Lukaku lascerà Napoli entro l’estate.

I club interessati attendono sviluppi concreti. Dopo il Mondiale e all’inizio della preparazione, quando Allegri avrà definito i suoi piani tattici e il mercato entrerà nel vivo, il Napoli potrà negoziare senza fretta. Lukaku rimarrà una pedina per il calciomercato fino a quando non troverà una destinazione che soddisfi sia il club partenopeo che l’attaccante belga.