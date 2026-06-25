Allegri rivoluziona il Napoli: rinnovo a sorpresa e addio per un titolare di Conte

Massimiliano Allegri sceglie Alex Meret come titolare indiscusso e il Napoli prepara un nuovo rinnovo contrattuale per il portiere friulano, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

Meret blindato: Allegri spinge per il nuovo rinnovo

Il nuovo tecnico toscano, ancora in attesa di ufficializzazione, collabora già con il direttore sportivo Giovanni Manna per ridisegnare gli equilibri della squadra. La prima decisione riguarda la porta: Meret torna protagonista assoluto dopo una stagione in secondo piano. L’estremo difensore friulano, legato al club fino al 2027 dal rinnovo biennale firmato con De Laurentiis, non rappresenta più un’incognita tattica ma una certezza su cui costruire il presente e il futuro.

Il club non esclude di tornare al tavolo delle trattative per concordare un ulteriore prolungamento del contratto, una mossa che trasformerebbe Meret in un’ancora di stabilità nel reparto. Questa scelta riflette la fiducia totale di Allegri nelle qualità del portiere e la volontà di investire su chi conosce già la piazza.

Meret durante una seduta di allenamento con i guantoni da portiere

Il sostituto di Milinkovic-Savic: tre nomi sul tavolo

Sul mercato la strategia cambia completamente. Il Napoli cercherà soltanto un vice affidabile, niente di più. Vanja Milinkovic-Savic è destinato a partire: il serbo, titolare nella scorsa stagione, ha perso posizioni nelle gerarchie con il cambio in panchina e può lasciare il Napoli, con la Juventus di Spalletti interessata a lui. La sua uscita è praticamente scontata e Manna ha già identificato i profili per sostituirlo.

Matej Kovar del PSV rappresenta la soluzione più diretta per il ruolo di vice. L’estremo difensore ceco offre esperienza europea e affidabilità, caratteristiche che Allegri ritiene indispensabili per completare il reparto. Accanto a lui circola anche il nome di Guglielmo Vicario, l’ex Empoli che rimane legato a doppio filo alla permanenza di Meret. La gerarchia è ormai cristallina: Allegri ha scelto su chi costruire, e il Napoli si adegua ai suoi piani. Meret rimane, Milinkovic-Savic parte, e la ricerca di un vice completa il quadro.