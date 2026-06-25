Intrigo Gila, arriva l’annuncio che spiazza il Napoli: cosa sta accadendo

Mario Gila resta blindato dalla Lazio, ma il braccio di ferro sul calciomercato Napoli entra nella fase decisiva: Angelo Fabiani dichiara l’incedibilità del difensore spagnolo mentre la valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni. Il direttore sportivo biancoceleste ha scelto la strada della fermezza pubblica, annunciando in una dichiarazione riportata da “Il Messaggero” che Gila non è in vendita.

Gila e il Napoli: l’accordo economico già c’è

Giovanni Manna ha già raggiunto un’intesa di massima con il difensore su un contratto da 3 milioni di euro a stagione e un ruolo da protagonista nella retroguardia azzurra. Il giocatore gradisce la destinazione napoletana. Quello che manca è il nodo economico con la Lazio: il club capitolino chiede 25-30 milioni, mentre gli azzurri finora hanno mostrato disponibilità a muoversi su cifre vicine ai 15 milioni.

La distanza è significativa. Non si tratta di una semplice divergenza tattica, ma di una vera frattura sulla valutazione del giocatore. La Lazio sa che perderà Romagnoli e dovrà rivoluzionare la difesa: questo la rende meno incline a cedere facilmente il suo elemento più affidabile. Il Napoli, dal canto suo, non intende mollare la presa, consapevole che il suo contratto in scadenza nel 2027 e il blocco al mercato laziale remano a suo favore.

Il bluff di Fabiani: strategia o verità?

Qual è il vero significato della dichiarazione del DS laziale? Nel calcio moderno, le chiusure totali raramente sono definitive. Fabiani potrebbe davvero intendere proteggere Gila oppure stare semplicemente alzando l’asticella per una trattativa che inevitabilmente proseguirà. La stagione del mercato è appena iniziata e i tempi consentono ancora margini di manovra ampi.

Sullo sfondo vigila anche l’Atalanta, interessata al difensore. Questa pressione esterna potrebbe accelerare i tempi della trattativa o, al contrario, irrigidire ulteriormente la posizione della Lazio. Il Napoli dovrà decidere entro breve se sferrare l’assalto decisivo pareggiando la valutazione biancoceleste oppure virare su alternative. Gila rimane il nome principale nel mercato del Napoli per la difesa, ma le prossime settimane determineranno se la telenovela si concluderà con un accordo o con un passo indietro azzurro.