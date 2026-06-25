Napoli, parte l’assalto per Vergara: dalla Serie A fanno sul serio!

Antonio Vergara non si muove per meno di 30 milioni. Il Napoli ha fissato il prezzo per il centrocampista offensivo nel primo colloquio con il Como, che ha avviato i sondaggi per sostituire Nico Paz.

Vergara nel mirino del Como: il primo contatto

Secondo Sky Sport, la dirigenza lariana ha identificato in Vergara un profilo funzionale al progetto tecnico per la prossima stagione. Il Como valuta il giocatore come alternativa credibile a Paz, cercando un centrocampista con capacità offensive, dinamismo e margini di sviluppo. Le qualità tecniche di Vergara—fantasia in fase di impostazione, verticalizzazioni, progressioni palla al piede—rientrano esattamente nel modello richiesto da Fabregas.

L’annata terminata ha confermato il potenziale del centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro. Il Como ha già mosso i primi passi, ma la valutazione partenopea rappresenta ancora un ostacolo significativo.

Esultanza di Vergara con i tifosi del Napoli sullo sfondo

La richiesta del Napoli: 30 milioni non sono negoziabili

Quale è la posizione di De Laurentiis? Il presidente ha comunicato chiaramente: Vergara esce solo per una cifra importante. La valutazione non è casuale. Il Napoli ritiene il giocatore un asset del vivaio da proteggere, non una merce da svuotare. Inoltre, il club ha investito nella sua crescita e intende monetizzare il lavoro fatto.

Il Como dovrà decidere se investire questa cifra per sostituire Nico Paz, che tornerà al Real Madrid e potrà partire per 60 milioni di euro. I prossimi giorni chiariranno se la distanza è colmabile o se il Como orienterà le ricerche altrove. Per ora, il Napoli tiene saldamente le redini della trattativa, consapevole che Vergara nel mercato estivo rappresenta una pedina di valore per Allegri.