Incredibile Milinkovic Savic: è nel mirino di un top club di Serie A! La cifra chiesta dal Napoli

Vanja Milinkovic Savic finisce nel radar della Juventus come possibile soluzione per la porta. Secondo il Corriere della Sera, i bianconeri valutano l’estremo difensore del Napoli tra le opzioni disponibili sul mercato.

Juventus alla ricerca: Milinkovic Savic tra i candidati

La Juventus accelera sul fronte portieri. Giovanni Carnevali, insediatosi da poco a Torino, sta costruendo un nuovo assetto della rosa e la ricerca di un estremo difensore di qualità rappresenta una priorità concreta. Come rivela il Corriere della Sera, il nome di Milinkovic Savic emerge con forza tra le soluzioni valutate dal club bianconero, accanto a profili come Dibu Martinez e Vicario.

Il portiere serbo arrivò al Napoli la scorsa stagione dal Torino per 20 milioni di euro. La sua permanenza partenopea non è però scontata. Da settimane circolano voci insistenti su una possibile cessione, e l’interesse della Juventus conferma come il suo profilo attiri l’attenzione dei top club italiani. La situazione rimane fluida, con diversi scenari ancora aperti per il calciomercato estivo.

Napoli: le pressioni di mercato su Milinkovic Savic

Il futuro di Milinkovic Savic al Napoli dipende dalle mosse della società azzurra. L’investimento iniziale di 20 milioni rappresenta una cifra significativa, ma il club potrebbe valutare cessioni qualora arrivassero offerte competitive. La Juventus, alle prese con i vincoli del fair play finanziario, cerca soluzioni che combinino qualità e sostenibilità economica.

Cosa spinge la Juve a guardare verso Napoli? L’esigenza di rinnovare il reparto arretrato con profili affidabili, senza investimenti monstre che graverebbero ulteriormente sui conti. Milinkovic Savic rappresenta un’alternativa credibile rispetto ai portieri più blasonati sul mercato. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe aprire alla cessione se l’offerta risultasse vantaggiosa (serviranno almeno 20 milioni) e se il club riuscisse a reindirizzare le risorse verso altri reparti.

L’estate del Napoli si prospetta movimentata. Milinkovic Savic rimane nel mirino della Juventus, ma la trattativa dipenderà dalle valutazioni economiche di entrambi i club e dalle eventuali concorrenti che potrebbero entrare in gioco per il portiere serbo.