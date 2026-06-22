Futuro Vergara, Repubblica rilancia: il Napoli ha preso la sua decisione

Antonio Vergara esce dal progetto azzurro dopo pochi mesi: il classe 2003 diventa la plusvalenza sacrificabile che De Laurentiis può monetizzare sul mercato.

Vergara e il Napoli: l’addio anticipato dopo l’esordio

Secondo Repubblica, il giovane centrocampista offensivo rientra nella categoria dei giocatori cedibili senza compromettere la competitività della rosa. Il contrasto tra l’entusiasmo del debutto e la realtà tattica ha spinto la dirigenza a valutare offerte già in questa sessione di mercato. Diversi club di Serie A hanno manifestato interesse concreto. In pole ci sono Como, Atalanta e Roma.

Vergara rappresentava un investimento sul futuro, ma il Napoli ha priorità diverse. La scelta di metterlo sul mercato rivela una strategia precisa: raccogliere liquidità immediata per interventi in altri reparti. Non è una scelta affrettata, bensì il riconoscimento che il ragazzo avrà maggiori opportunità altrove. La plusvalenza generata dalla sua cessione finanzierebbe movimenti più urgenti in difesa o a centrocampo.

Quale destinazione per il centrocampista classe 2003?

La formula più probabile è il prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbe al Napoli di incassare comunque la plusvalenza a breve termine. Vergara avrebbe bisogno di continuità: un prestito gli darebbe il minutaggio che potrebbe non trovare in azzurro con Allegri.

L’eventuale partenza di Vergara chiude un capitolo breve ma significativo. Se il trasferimento si concretizzerà nelle prossime settimane, il Napoli reinvestirà subito la cifra ricavata per rinforzare settori dove la concorrenza è più serrata. L’operazione porterebbe il club partenopeo a una soluzione win-win: liberare spazio in rosa e generare fondi per il calciomercato senza indebolire l’assetto difensivo attuale.