Mercato Napoli, Giuntoli fa lo scherzetto: sorpasso per il grande obiettivo azzurro

Mario Gila e il calciomercato Napoli rappresentano un’impasse totale: la Lazio ha innalzato pretese economiche insormontabili, lo spagnolo vuole i partenopei e Allegri lo richiede, ma Manna non può colmare il divario.

Intrigo Gila, l’Atalanta di Giuntoli prepara il sorpasso

Come rivela Il Mattino, le distanze tra azzurri e biancocelesti sono abissali. La società capitolina ha irrigidito la posizione, probabilmente irritata dalla spinta dello stesso Gila verso il trasferimento. Giovanni Manna dovrebbe presentare un’offerta da 25 milioni di euro per sbloccare la trattativa. Quella cifra rimane il vero ostacolo: il Napoli non ha ancora formulato una proposta ufficiale a quel livello.

Nel frattempo, l’Atalanta di Cristiano Giuntoli prepara il colpo. L’ex dirigente partenopeo starebbe per avanzare un’offerta competitiva proprio per beffare ancora una volta la sua vecchia squadra. È uno scenario che complica ulteriormente i piani di De Laurentiis, trasformando una trattativa già complicata in una vera competizione di mercato.

Mario Gila in maglia Lazio durante una partita

Le difficoltà del Napoli nella trattativa

Il Napoli ha tentato di alleggerire l’esborso con contropartite. Lorenzo Lucca non è mai stato gradito a Lotito. Poi è arrivata l’ipotesi Rafa Marin: il difensore rientrato dal prestito al Villareal poteva interessare al Lazio. Allegri però ha comunicato a De Laurentiis che Marin è ideale nelle rotazioni della sua difesa. La soluzione degli scambi non sembra così percorribile.

Questa situazione espone il limite della strategia azzurra: tentare di risolvere con giocatori in esubero una trattativa che richiede liquidità. La Lazio non ha bisogno di alternative: vuole solo denaro contante. Gila intanto rimane fermo in questa stallo, mentre l’Atalanta avanza. Il Napoli dovrà decidere se pagare i 25 milioni richiesti oppure lasciare che Giuntoli completi l’operazione e che il calciomercato del Napoli subisca un contraccolpo a cui dover porre rimedio.