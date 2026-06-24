Allegri-Napoli, braccio di ferro con De Laurentiis: si complica clamorosamente la trattativa?

Max Allegri chiede un triennale da 10 milioni totali senza clausole, De Laurentiis offre un biennale a 3,5 milioni annui con opzione. Le trattative sul contratto proseguono mentre il presidente rientra dagli Stati Uniti.
Allegri vuole garanzie: il nodo del triennale
Come rivela Il Mattino, l’allenatore punta a blindarsi con un accordo triennale senza opzioni liberatorie, chiedendo una cifra complessiva di 10 milioni di euro. Una richiesta che riflette l’intenzione di Allegri di avere stabilità totale sulla panchina partenopea, senza margini di manovra per il club. Non si tratta di una pretesa esorbitante nel panorama calcistico contemporaneo, ma rappresenta una visione molto diversa da quella di De Laurentiis.
Il presidente del Napoli sta ragionando diversamente. Tornato dagli USA nelle prossime ore, affronterà direttamente la questione contrattuale con l’allenatore toscano. La strategia di De Laurentiis è quella di proporre un biennale a 3,5 milioni di euro stagionali con opzione per il terzo anno. Una costruzione che mantiene flessibilità al club, permettendo di valutare dopo due anni il proseguimento del progetto.
De Laurentiis: la strada del biennale con opzione
Qual è il vantaggio della proposta del presidente? Consente al Napoli di non vincolarsi per tre stagioni complete, conservando libertà decisionale. Allegri, però, non sembra disposto a questa soluzione. La distanza tra le posizioni rimane significativa: triennale puro da un lato, biennale con opzione dall’altro. Le prossime ore saranno decisive per capire se esiste uno spazio di mediazione tra le due visioni.
Oltre al contratto di Allegri, De Laurentiis dovrà definire anche gli accordi con i collaboratori tecnici. Sono stati preparati contratti per sette membri dello staff, una struttura già predisposta che attende solo la firma finale dell’allenatore sulla panchina azzurra. Una volta chiuso il discorso economico con Allegri, tutto il resto dovrebbe scorrere più rapidamente.
Il calciomercato del Napoli entra in una fase cruciale. Con l’ufficializzazione di Allegri, il club potrà finalmente pianificare le mosse di mercato estivo in funzione delle esigenze tattiche dell’allenatore. La trattativa sul contratto rappresenta l’ultimo ostacolo prima di voltare pagina definitivamente.