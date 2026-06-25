Sorpresa Napoli, Allegri lo vuole valutare in ritiro: bloccata una cessione

Emanuele Rao affronterà il ritiro del Napoli con l’obiettivo di convincere la dirigenza azzurra. L’esterno offensivo classe 2006 potrebbe lasciare il club in prestito, e il Palermo di Massimiliano Allegri è pronto a muoversi.

Rao in ritiro: il test decisivo del Napoli

Il talento esterno sarà sottoposto a valutazione durante la preparazione estiva azzurra. Dopo l’esperienza al Bari in prestito, il giovane proseguirà il suo percorso formativo lontano da Napoli, con il club che monitora attentamente la sua crescita. La decisione sulla sua destinazione dipenderà dalle impressioni del ritiro.

Intanto, Filippo Inzaghi ha già individuato Rao come rinforzo tattico per il Palermo. L’allenatore rosanero intende modificare il modulo passando al 4-2-3-1, e la ricerca di profili under rappresenta una priorità di mercato. Come rivela Tuttosport, il Napoli porterà il baby in ritiro per farlo valutare all’allenatore Allegri e solo dopo darebbe il via libera ad un nuovo prestito.

Emanuele Rao esulta durante una partita con la maglia dell’AC Milan

Fra le valutazioni di Allegri e il pressing del Palermo

Il mese di luglio sarà quindi quelo decisivo. Rao è reduce da un’ottima stagione in Serie B e si è guadagnato quantomeno la possibilità di giocarsi le sue chances in ritiro. La squadra siciliana ha scelto di rinnovarsi dopo l’eliminazione dai playoff. Intanto, il direttore sportivo del Palermo Osti lo ha puntato come rinforzo di lusso per puntare alla promozione in Serie A.

Quale sarà il futuro di Rao dopo il ritiro azzurro? Se il Napoli deciderà di cederlo, il Palermo scatterà subito. L’esterno rappresenta un profilo ideale per la riconversione tattica di Inzaghi, giovane e duttile nel sistema 4-2-3-1 che il tecnico intende implementare in Sicilia.

Lo scenario estivo per Emanuele Rao si delinea con chiarezza: il Napoli deciderà durante la preparazione se confermarlo o lasciarlo partire in prestito. Il Palermo rimane la destinazione più probabile, pronto a offrire continuità al classe 2006 restando in Serie B, ma con l’ambizione di competere per la promozione nella massima serie.