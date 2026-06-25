Da Rios a Rabiot: le mosse per il centrocampo del Napoli dipendono da due fattori

Giovanni Manna monitora Richard Rios del Benfica per rinforzare il centrocampo azzurro, ma la mossa dipende dalle uscite di Anguissa e De Bruyne ancora in bilico. Resta un dilemma, invece, la vicenda Rabiot.

Rios al Napoli: il sondaggio si trasforma in osservazione costante

Il Direttore Sportivo del Napoli ha già effettuato un primo contatto per il centrocampista portoghese. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, “Rios non è un intoccabile per il Benfica. A determinate condizioni può partire. Il Napoli aveva già fatto un sondaggio e ha continuato a seguirlo”.

Rios rappresenta un profilo funzionale al progetto tattico del Napoli: giovane, dinamico e già abituato ai ritmi europei. La trattativa però non accelererà nei prossimi giorni. Manna attenderà prima di sferrare l’affondo decisivo per capire come si evolveranno le situazioni di altri calciatori fondamentali per l’equilibrio della rosa.

Anguissa e De Bruyne: le variabili che bloccano tutto

Cosa blocca l’arrivo di Rios? Le incertezze sulla permanenza di Anguissa e De Bruyne. Il centrocampista camerunese e il belga non hanno garanzie di restare a Napoli nella prossima stagione, e questa instabilità costringe il club a rallentare gli investimenti in mediana fino a chiarimenti definitivi.

Se Anguissa dovesse partire, la necessità di un sostituto diventerebbe urgente e Rios potrebbe accelerare il suo approdo in Campania. Se invece De Bruyne decidesse di andare via, gli azzurri dovrebbero orientarsi verso profili diversi e con caratteristiche offensive più pronunciate. La permanenza di entrambi, al contrario, comporterebbe una maggiore pazienza nei tempi di chiusura.

Rabiot: il fattore Allegri che complica il quadro

Un altro nome che crea confusione è quello di Adrien Rabiot. “Il Napoli vuole capire cosa farà Rabiot considerando il bel rapporto che lo lega ad Allegri”, ha spiegato Pedullà. Il francese rappresenta un’opzione per il centrocampo, ma la sua decisione dipende anche dalla sua situazione con il Milan e dalle valutazioni del nuovo allenatore rossonero Amorim su di lui.

Nei prossimi dieci giorni emergeranno risposte concrete sulla permanenza di Anguissa e De Bruyne. Solo allora Manna potrà intensificare la trattativa per Rios e, eventualmente, per Rabiot e costruire un mercato coerente con le esigenze reali del Napoli.