Centenario Napoli, festa in grande: De Laurentiis pensa ad un grande evento in città

De Laurentiis organizza i festeggiamenti per i cento anni del Napoli e pensa a un evento a Piazza del Plebiscito il 1° agosto. La società azzurra accelera su più fronti contemporaneamente.

Centenario Napoli: l’evento in piazza il 1° agosto

Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Napoli sta coordinando i preparativi per celebrare il centenario della fondazione del club. Le interlocuzioni sono già in corso per realizzare una manifestazione di rilievo nella piazza simbolo della città. L’appuntamento fissato è il 1° agosto in uno spazio che rappresenta la storia e l’identità della comunità partenopea. Il calendario dei festeggiamenti inizia prima. La presentazione della maglia della stagione del centenario è programmata per lunedì 6 luglio, uno dei momenti più significativi dell’estate azzurra.

De Laurentiis: accelerazione su Allegri e centenario

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la prossima settimana registrerà accelerazioni decisive riguardanti l’allenatore. Il presidente è impegnato su molteplici fronti e le novità più importanti potrebbero arrivare nei giorni immediatamente successivi. L’obiettivo è sincronizzare l’ufficializzazione di Massimiliano Allegri con gli appuntamenti simbolici della stagione.

La società lavora per coordinare due fronti distinti ma complementari. Da una parte c’è la necessità di comunicare il nuovo progetto tecnico, dall’altra il dovere di celebrare degnamente il traguardo storico del centenario. Piazza del Plebiscito diventa il palcoscenico ideale per una manifestazione che coinvolga la città intera nel ricordo dei cento anni di storia del club. L’evento del 1° agosto rappresenterà il culmine di una stagione dedicata alla memoria e alla proiezione verso il futuro del Napoli.