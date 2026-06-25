Calciomercato Napoli, affare sempre più vicino alla chiusura: non è Gila

Exequiel Zeballos si avvicina al Napoli in queste ore caldissime di trattativa. Il talento del Boca Juniors con contratto in scadenza rappresenta il profilo che gli azzurri inseguono da tempo.
Zeballos-Napoli: la trattativa entra nella fase decisiva
La negoziazione con il Boca Juniors accelera sul serio. Come rivelato anche da Radio Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo ha intensificato i contatti con la società argentina nelle ultime ore, portando la discussione verso una conclusione. La scadenza contrattuale di Zeballos facilita gli azzurri nel convincere il Boca a liberare il giocatore senza esborsi proibitivi, trasformando questa operazione in un affare sostenibile dal punto di vista economico.
Zeballos rappresenta un profilo giovane e duttile, capace di adattarsi a più ruoli in fase offensiva. Il Napoli da mesi monitorava questa opportunità, consapevole che il tempo giocava a suo favore grazie alla situazione contrattuale favorevole. Ora la finestra di mercato si apre concretamente: il club argentino, piuttosto che rischiare di perderlo a zero, valuta seriamente l’offerta azzurra.
Zeballos al Napoli: perché questa operazione conviene
Quale il vantaggio principale per Napoli? L’assenza di una valutazione monstre consente agli azzurri di investire risorse su altri reparti senza compromettere il bilancio. Zeballos arriva come giovane talento in via di sviluppo, non come calciatore già consacrato, il che ridimensiona le spese d’acquisto e consente margini di crescita una volta a Napoli.
La trattativa procede spedita perché entrambi i club hanno convenienza a chiuderla rapidamente. Il Boca non vuole perdere il giocatore gratis tra mesi, il Napoli intende assicurarsi un’alternativa offensiva prima che altri club europei si inseriscano. Queste ore caldissime potrebbero trasformarsi in giorni decisivi, con un accordo che potrebbe materializzarsi nel breve termine.
Lo scenario più probabile vede Zeballos raggiungere Napoli già nelle prossime settimane, concludendo una trattativa che il club partenopeo ha costruito con pazienza e che ora accelera verso il traguardo finale.