Napoli, spunta la rivelazione su Allegri e la risoluzione col Milan

Massimiliano Allegri vuole il Napoli ma la risoluzione col Milan rimane l’ostacolo cruciale. Secondo Nicolò Schira, la trattativa tra l’allenatore e i rossoneri è in fase di stallo e il tecnico livornese ha dato mandato ai suoi rappresentanti di sbloccare tutto.

Allegri stufo: il Milan tira per le lunghe

L’ex tecnico della Juventus non intende attendere oltre e pare essere stufo. Con il ritiro che inizia tra 15 giorni, Allegri ha già comunicato ai suoi agenti di accelerare la risoluzione contrattuale con il Milan. Il club rossonero ha prolungato i tempi anche a causa dell’assenza di una dirigenza stabile in questo momento. Schira è convinto che l’accordo si raggiungerà perché conviene a tutti gli attori in campo: il Milan libera lo stipendio, Allegri sblocca il suo futuro, De Laurentiis ottiene il suo allenatore.

La questione non riguarda solo il contratto dell’allenatore. Nel pacchetto rientrano anche i collaboratori del suo staff, che devono essere liquidati e liberati con le dovute spettanze e i benefit previsti. È qui che si gioca la vera partita secondo il giornalista. Alcuni membri dello staff seguiranno Allegri anche a Napoli, altri no, ma la gestione di questa transizione rimane complessa e richiede accordi separati.

Tempistiche: Allegri vuole firmare subito

Quando potrebbe concretizzarsi l’operazione? Schira non ha dubbi: Allegri preferirebbe domani mattina. Tutto dipende dalla volontà del Milan di concedere la risoluzione con tutte le relative compensazioni. Il club rossonero dovrà versare le spettanze di questa stagione e i benefit contrattuali sia ad Allegri che ai suoi collaboratori.

De Laurentiis nel frattempo è di rientro in Italia, pronto a formalizzare l’accordo nel momento in cui il Milan darà il via libera. La situazione dirigenziale rossonera rimane il freno principale, ma gli analisti di mercato vedono lo sblocco come questione di giorni.