Mercato Napoli, colpo a rischio: blitz dell’Atalanta per l’obiettivo degli azzurri

Kerim Alajbegovic finisce nel mirino dell’Atalanta. Secondo Sky Sport, la Dea ha deciso di accelerare per l’esterno bosniaco, bruciando la concorrenza che da mesi lo seguiva, incluso il Napoli.

Atalanta e il blitz per Alajbegovic: contatti avviati

La mossa bergamasca arriva a sorpresa. Il club ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e ora passa alla fase decisiva: trattativa diretta con il Bayer Leverkusen, che detiene i diritti del cartellino. L’Atalanta non perde tempo. Vuole chiudere prima che altre squadre si inseriscano nella corsa.

Alajbegovic ha dimostrato di essere una spina nel fianco delle difese europee. Ha giocato nei playoff mondiali contro l’Italia, affrontando squadre di grande livello. L’esterno sinistro bosniaco però può agire anche sulla trequarti e sul lato destro. Versatilità che lo rende appetibile per più progetti tattici. La Dea sa di avere una finestra ristretta per chiudere l’operazione.

De Laurentiis lo aveva già visto: il Napoli rimane indietro

Aurelio De Laurentiis ha osservato Alajbegovic dal vivo durante Svizzera-Bosnia 4-1 al Sofia Stadium. Il presidente partenopeo era presente alla partita e ha potuto valutare il talento bosniaco. Pochi giorni dopo è tornato nello stesso stadio per seguire Belgio-Iran, dove ha visto Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Nonostante questi sopralluoghi, il Napoli non ha accelerato. Ha aspettato. E adesso l’Atalanta gli passa davanti.

La scelta di De Laurentiis di osservare direttamente i giocatori durante le competizioni internazionali è intelligente. Ma nel mercato moderno, senza azioni concrete, diventa insufficiente. L’Atalanta lo sa e agisce. Il Napoli resterà spettatore se non entra in gioco nelle prossime ore.

L’Atalanta ha già quasi completato la cessione di Marco Palestra, anche se non verso l’Inter come inizialmente previsto. Il club bergamasco libera risorse e spazio in rosa per il nuovo innesto. Alajbegovic rappresenta la priorità immediata. Se Bergamo chiude l’operazione con il Leverkusen nelle prossime settimane, il calciomercatodel Napoli dovrà portare a soluzioni alternative sulla fascia sinistra.