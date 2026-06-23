Napoli-Gila, c’è lo scatto decisivo per chiudere: offerta alzata alla Lazio

Mario Gila verso il Napoli con un’offerta da 15 milioni più bonus: secondo Fabrizio Romano, gli azzurri hanno deciso di alzare la posta per il difensore della Lazio.

Gila e il Napoli: la cifra che avvicina l’accordo

La trattativa entra nella fase decisiva. Come rivela Fabrizio Romano, il club partenopeo è intenzionato a fare sul serio: disponibilità ad andare oltre i 15 milioni di euro, con apertura totale per l’inserimento di contropartite. Questa è la mossa dei campani per convincere la Lazio a cedere il centrale. Non è più una semplice manifestazione d’interesse, ma un’offerta strutturata che mette pressione sulla società biancoceleste.

La Lazio sa bene che Gila rappresenta una delle sue risorse difensive più interessanti. Tuttavia, il prezzo messo sul tavolo dal Napoli inizia a diventare difficile da rifiutare, considerando la possibilità di perderlo a zero il prossimo anno. La distanza tra domanda e offerta si assottiglia. Le parti, secondo Romano, sono sempre più vicine a un’intesa che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Il calciatore vuole solo gli azzurri.

Mario Gila durante la partita tra Lazio e Atalanta

Napoli: il centrale che Allegri aspetta

Gila corrisponde al profilo richiesto dalla strategia difensiva azzurra. Affidabile e con esperienza in Serie A: rappresenta esattamente ciò che serve per rinforzare il reparto arretrato. Il Napoli non sta perdendo tempo e ha scelto di accelerare, aumentando l’offerta per evitare che altre squadre si inseriscano nella corsa.

Perché il Napoli spinge con questa determinazione? Perché sa che la finestra estiva offre occasioni limitate nel mercato difensivo. Gila è disponibile, la Lazio inizia a vacillare, e gli azzurri intendono sfruttare questo margine prima che il prezzo salga ulteriormente o che emergano altre pretendenti.

La Lazio sotto pressione: l’estate potrebbe accelerare tutto

La società di Lotito dovrà decidere rapidamente se accettare la proposta che si presenterà a Formello. Il difensore non è più incedibile e il Napoli lo sa.

Dopo le voci iniziali per Gila, ora l’affare sta iniziando a decollare. Gli azzurri vogliono averlo quanto prima a disposizione.