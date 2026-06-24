Futuro Lukaku, il Napoli è stato chiaro: messaggio all’agente Pastorello!

Romelu Lukaku deve lasciare il Napoli. Come rivela Il Mattino, la società ha deciso di ordinare a Federico Pastorello, agente del belga, di trovare una nuova squadra per l’attaccante.

Lukaku e l’ingaggio da otto milioni: il motivo della cessione

La decisione nasce da ragioni economiche concrete. L’attaccante pesa sul bilancio azzurro con un ingaggio lordo che sfiora gli otto milioni annui, una cifra che il club intende eliminare dal monte stipendi. Il Napoli preferisce investire sui giocatori già presenti in organico e ridimensionare la massa salariale. Lukaku, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di andar via: il belga è rimasto legato al progetto partenopeo e sarebbe disposto a restare anche un’altra stagione.

La tensione tra le volontà è evidente. Da una parte c’è la necessità economica della società di alleggerirsi da un peso stipendiale importante. Dall’altra c’è la volontà del giocatore di continuare con gli azzurri per rilanciarsi dopo il brutto infortunio.

Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli

Pastorello al lavoro: le prossime mosse di calciomercato

Federico Pastorello avrà il compito di sondare il mercato e trovare una destinazione gradita sia al club che al calciatore. Le proposte dall’Arabia erano arrivate lo scorso anno, ma il Napoli con Antonio Conte le aveva rifiutate. Questa volta la situazione è diversa: la società ha deciso di cambiare rotta e vuole effettivamente cedere il belga. L’agente dovrà muoversi con tempestività per evitare che il giocatore rimanga bloccato in una posizione di stallo.

Le prossime settimane saranno decisive per il calciomercato del Napoli. Se Lukaku dovesse partire, la società avrà risorse economiche diverse da reinvestire in altri settori della rosa. L’ordine a Pastorello rappresenta una scelta strategica chiara: il Napoli non intende più sostenere l’ingaggio pesante dell’attaccante belga e punta a una riconfigurazione della propria struttura salariale nel calciomercato estivo.