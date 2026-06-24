Calciomercato Napoli, Paratici vuole un talento azzurro: ipotesi di scambio con la Fiorentina

Noa Lang torna al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, ma la Fiorentina vuole bloccarlo subito. Paratici sta lavorando a un’operazione in prestito con opzione di riscatto.

Lang: Paratici insiste, Manna e il Napoli in difesa

L’esterno olandese ha concluso la stagione in Turchia e rientra alla base partenopea, ma i toscani non intendono aspettare. Paratici ha fatto di Lang un pallino della Fiorentina, spingendo per avviare contatti diretti con Manna già nei giorni scorsi. L’idea della viola è chiara: prestito secco con diritto di riscatto a titolo definitivo. Una soluzione che consentirebbe ai gigliati di testare l’olandese senza esporsi economicamente. Il Napoli, dal canto suo, non ha alcuna fretta di liberarsi di un giocatore che rientra dai progetti azzurri.

Cosa spinge Paratici su Lang? La ricerca di un esterno offensivo di qualità per completare il reparto. L’olandese possiede doti tecniche apprezzabili e può giocare su entrambe le fasce, caratteristica che lo rende versatile negli schemi fiorentini. Tuttavia, il prestito rimane il solo formato negoziabile: nessuno tra Napoli e Fiorentina ha intenzione di muovere denaro significativo in questa fase.

Dodo nel mirino del Napoli: 15 milioni per l’esterno brasiliano

I discorsi tra Manna e Paratici non si fermano a Lang. Anche Dodo, terzino brasiliano della Fiorentina, è finito nella lista degli apprezzamenti azzurri. L’esterno gigliato ha dato segnali di stanchezza verso l’ambiente viola e la società ha fissato il prezzo: circa 15 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che irragionevole per un calciatore che rappresenta una pedina consolidata in Serie A, ma che il Napoli valuterà nei prossimi mesi.

Lo scambio di apprezzamenti tra i due club apre scenari interessanti per l’estate. Se la Fiorentina riuscisse a trattenere Lang in prestito, il Napoli potrebbe compensarsi con una mossa su Dodo. I tempi però rimangono dilatati: Paratici dovrà convincere De Laurentiis a cedere un giocatore che Allegri vuole valutare di persona.