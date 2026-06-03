Non solo Dodô, il Napoli punta un altro gioiello della Fiorentina: la situazione

Robin Gosens finisce nel mirino del Napoli per la fascia destra: gli azzurri cercano un vice Di Lorenzo e la Fiorentina apre alla cessione dell’esterno tedesco per ridurre il peso del contratto fino al 2028.

Gosens al Napoli: la Fiorentina cede il big

Giovanni Manna ha tracciato una strada precisa per il mercato estivo. Il direttore sportivo del Napoli punta a rafforzare la corsia difensiva con un’alternativa affidabile a Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Robin Gosens rappresenta la soluzione prioritaria: l’esterno viola costa alla società toscana uno stipendio pesante legato al contratto in scadenza nel 2028, uno dei più onerosi dell’intero organico.

La Fiorentina non ha intenzione di trattenerlo a lungo. Una trattativa vera potrebbe essere impostata nelle prossime settimane, quando gli azzurri accelereranno sulla costruzione della rosa per la prossima stagione.

Robin Gosens durante la partita della Fiorentina

Napoli, le alternative se Gosens non si chiude

Quali sono i piani B? Il club partenopeo non dipende da una sola strada. Manna sta già valutando Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, Moris Valincic della Dinamo Zagabria e proprio Dodô come opzioni parallele per la fascia destra. Nessuna di queste piste ha ancora raggiunto lo stadio di trattativa formale.

La situazione contrattuale di Gosens gioca a favore del Napoli. Un giocatore con scadenza ancora lontana ma con costi crescenti ogni anno rappresenta un’occasione di mercato calcolata.