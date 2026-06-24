Affare Gila, si complicano i piani per lo scambio con Lucca: c’è un’altra strategia!

Mario Gila al Napoli si sblocca con Rafa Marin pedina di scambio: la Lazio accetta il difensore spagnolo per completare l’operazione in stand-by da settimane.

Gila-Napoli: quando arriva il difensore spagnolo

Secondo Repubblica, la strategia del Napoli per convincere la Lazio passa attraverso una contropartita concreta. Gli azzurri hanno offerto 15 milioni più bonus per Mario Gila, ma i biancocelesti chiedevano inizialmente 30 milioni. La distanza si è ridotta a 20 milioni, eppure il negoziato rimane bloccato. La soluzione arriva dal mercato interno: Rafa Marin, il 24enne cresciuto nel Real Madrid reduce da una buona stagione in prestito al Villarreal, rappresenta la chiave per chiudere tutto.

Il difensore spagnolo ha impressionato in Liga con capacità di impostazione e duttilità tattica. Gioca sia col destro che col sinistro, qualità rara nel calcio moderno. Il Napoli lo vuole, ma la richiesta della Lazio potrebbe cambiare i piani. Gattuso, neo-allenatore biancoceleste, gradisce molto il profilo: conosce bene l’ambiente azzurro e non disdegna un rinforzo dalla sua ex squadra.

Gila in azione durante la partita di calcio

Lucca in stand-by: il colloquio con Allegri cambia tutto

Perché Lucca non è la pedina giusta? Il Napoli ha messo in pausa il futuro dell’attaccante, in attesa di valutarlo nel ritiro a Dimaro insieme ad Allegri. La decisione del tecnico livornese determinerà se l’ex Pisa partirà o resterà. Questo ha costretto la Lazio a virare su alternative: prima Lucca, poi Marin.

Gila intanto ha già detto sì al progetto napoletano e non vede l’ora di iniziare. La Champions League lo attrae e la proposta della società lo convince.