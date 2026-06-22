Rabiot al Napoli? Si può fare solo in un caso: Di Marzio svela tutto

Adrien Rabiot rimane in orbita azzurra, ma solo a precise condizioni: il centrocampista francese non rappresenta una priorità immediata del Napoli, che blocca qualsiasi mossa in mediana finché non si concretizzano partenze importanti.

Rabiot, dipende tutto da De Bruyne e Anguissa

La pista Rabiot dipende interamente dal mercato in uscita. Come rivela Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i partenopei intervengono a centrocampo soltanto qualora dovessero cedere De Bruyne o Anguissa, i due pilastri tattici della squadra. Finché questi giocatori restano a Napoli, l’idea di aggiungere altre soluzioni di qualità nel mezzo rimane congelata.

Il nome del francese continua a circolare negli ambienti mercato, alimentato soprattutto dalla possibilità di una reunion con Massimiliano Allegri. Ma questa ipotesi acquista corpo solo se gli azzurri dovessero perdere uno dei loro centrocampisti di valore. Per il momento, la priorità del Napoli si orienta diversamente: il club sta lavorando su Mario Gila della Lazio, un profilo difensivo che rispecchia meglio le esigenze immediate della rosa.

Napoli, scelta chiara per il centrocampo

Il Napoli ha già un assetto definito e collaudato, dove De Bruyne e Anguissa forniscono sia copertura che qualità offensiva. Aggiungere un elemento come Rabiot, per quanto bravo, comporterebbe scelte tattiche che al momento non rientrano nei piani. La strategia è chiara: se il mercato porterà via uno di questi due nomi, allora il Napoli valuterà rinforzi mirati. Fino a quel momento, ogni valutazione rimane sospesa.

Rabiot attende sviluppi. Il suo eventuale arrivo a Napoli non è fantasioso, ma rimane strettamente legato alle dinamiche di mercato che ancora devono concretizzarsi. Se De Bruyne o Anguissa dovessero partire nei prossimi mesi, il centrocampista francese tornerebbe immediatamente in prima linea nelle considerazioni di calciomercato del Napoli.