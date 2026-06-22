Allegri al Napoli: fissata la data della firma, le ultime di Sky

Massimiliano Allegri arriverà al Napoli entro le prossime quarantotto ore. Secondo ‘Sky Sport’, la firma del contratto triennale è imminente: l’unico ostacolo rimasto è la rescissione formale con il Milan.

Allegri-Napoli: la firma arriva tra oggi e domani

Lo stallo burocratico con il club rossonero non blocca più l’operazione. ‘Sky Sport’ comunica che la fumata bianca definitiva arriverà a brevissimo: già nelle prossime ore la situazione dovrebbe sbloccarsi. Aurelio De Laurentiis anticiperà il rientro in Italia per accelerare i tempi della firma.

Il patron ha spinto con forza per questa soluzione, concentrato completamente sulla sottoscrizione del contratto che legherà Allegri al Napoli per tre stagioni.

De Laurentiis rientra in Italia per chiudere l’operazione

Il presidente azzurro taglia i tempi e anticipa il rientro a Napoli. Questo movimento conferma come la trattativa sia entrata nella fase conclusiva, senza ulteriori complicazioni da parte della società partenopea. Tutti gli aspetti contrattuali tra Allegri e il Napoli risultano già definiti, rimane solo la formalizzazione sulla carta.

La strategia di De Laurentiis è chiara: evitare ulteriori ritardi e fissare la presentazione ufficiale nel minor tempo possibile. Una volta risolta la questione Milan, il Napoli potrà comunicare ufficialmente l’ingaggio di Allegri e avviare la fase operativa della nuova stagione con il nuovo allenatore.

Nelle prossime quarantotto ore il Napoli avrà la sua risposta definitiva sull’allenatore. La firma di Allegri sbloccherà anche le altre operazioni di mercato già in preparazione con il nuovo tecnico, permettendo a Manna di accelerare su profili come Gila e altri obiettivi individuati per il progetto triennale.