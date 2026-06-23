Clamoroso Gila, si inserisce la Juventus! La beffa che inguaia il Napoli

Mario Gila sfugge dal controllo del Napoli: la Juventus entra nella trattativa per il difensore della Lazio, trasformando un affare quasi concluso in un’asta competitiva pericolosa.

Gila-Napoli: quando arriva la Juventus tutto cambia

Gli azzurri avevano già raggiunto un principio d’intesa con lo spagnolo classe 2000, ma secondo La Repubblica il club bianconero sta valutando un inserimento last minute per la difesa. La valutazione complessiva si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, con la possibile inclusione di contropartite tecniche come Rafa Marin e Lorenzo Lucca. Questo non è uno scenario marginale: rappresenta un ribaltamento della situazione che costringerà il Napoli a muoversi con urgenza per evitare di ritrovarsi con le mani vuote.

La strategia della Juventus non è casuale. Il club bianconero individua in Gila uno dei profili ideali per rinforzare la difesa, insieme a Kim Min-Jae, ex Napoli oggi al Bayern Monaco. Due nomi che testimoniano una ricerca seria e strutturata sul mercato. La Repubblica scrive: “Sullo spagnolo si sta valutando un inserimento last minute nei dialoghi tra Lotito e De Laurentiis”. La Lazio, dal canto suo, potrebbe anche approfittare di questa competizione per alzare il prezzo o cercare di far saltare l’accordo con Napoli.

Il Napoli accelera: strategia e tempistiche decisive

De Laurentiis intende stringere i tempi per evitare un’asta di mercato che diventerebbe insostenibile. La pressione è concreta: il margine temporale si è ridotto drasticamente. Ogni giorno che passa aumenta il rischio che la Juventus formalizzi un’offerta più vantaggiosa o che Gila stesso inizi a valutare alternative. Il Napoli non può permettersi di perdere colpi su un difensore che aveva già identificato come soluzione tattica prioritaria.

Qual è il vantaggio del Napoli in questa sfida? La Juventus arriva dopo, mentre gli azzurri hanno già costruito un’intesa con il giocatore. Ma questo non basta. La realtà del mercato è che la Juventus può permettersi di offrire stipendi più alti o bonus superiori. Se Gila dovesse ricevere una proposta dalla Vecchia Signora, la tentazione di trasferirsi a Torino potrebbe diventare irresistibile, indipendentemente da quanto il Napoli abbia già concordato.

Scenario futuro: chi vince la corsa a Gila

Le prossime 48-72 ore saranno cruciali. Il Napoli dovrà formalizzare un’offerta al difensore e alla Lazio senza indugi, oppure rischia di vedersi sorpassare dalla Juventus. La battaglia per Gila trasforma un mercato che sembrava ormai definito in una competizione aperta, dove il calciomercato del Napoli torna a essere incerto e fragile. Se gli azzurri non chiudono subito, l’affare può saltare completamente.