Mercato Napoli, ritorno a sorpresa: lo ha deciso Allegri

Luca Marianucci torna al Napoli dopo il prestito deludente al Torino e avrà l’occasione di convincere Allegri durante i ritiri estivi. Il difensore centrale, acquistato dall’Empoli per nove milioni più bonus, non ha trovato spazio in maglia granata e adesso punta alla conferma nel progetto azzurro.

Marianucci al Napoli: la rivalutazione con Allegri

La parentesi torinese ha rappresentato un’interruzione nel percorso del centrale difensivo. Con Antonio Conte non aveva ricevuto molte opportunità per mostrare il suo potenziale, e il prestito al Torino non ha invertito questa tendenza. Ora, con l’arrivo del nuovo allenatore, il quadro cambia radicalmente. Allegri intende valutarlo personalmente durante le due fasi di ritiro previste per l’estate.

Allegri ha già discusso della situazione con i dirigenti partenopei, manifestando l’intenzione di osservarlo direttamente sul campo prima di decidere la sua permanenza in rosa.

Ritiro estivo: il banco di prova decisivo

Quante chance avrà Marianucci? Due fasi di ritiro complete, dove il tecnico potrà valutare le sue caratteristiche tecniche e la sua adattabilità al sistema difensivo che intende implementare. Non sarà una semplice valutazione burocratica, ma un’osservazione mirata per capire se il difensore può inserirsi nella gerarchia azzurra.

L’investimento iniziale di dieci milioni di euro richiede una rivalutazione concreta. Il Napoli non può permettersi di tenere in rosa un giocatore che non riesce a trovare continuità, e Marianucci sa che questa è la sua occasione per dimostrare di meritare fiducia. La comunanza con Allegri rappresenta un vantaggio psicologico non indifferente: il tecnico livornese potrebbe mettere il difensore a suo agio con un linguaggio condiviso e una comprensione reciproca facilitata.

L’estate azzurra si trasformerà in uno spartiacque. Se Marianucci convincerà durante i ritiri, avrà trovato il suo riscatto nel progetto Napoli con Allegri. Se continuerà a deludere, la società dovrà valutare altre soluzioni per la difesa, possibilmente tramite una nuova cessione temporanea o definitiva. Il calciomercato Napoli dipenderà anche da questi verdetti estivi.