Futuro Lobotka, la Juventus insiste! La verità sulla clausola rescissoria

Stanislav Lobotka nel mirino della Juventus: Luciano Spalletti lo vuole in bianconero e il Napoli ha già fissato il prezzo per cederlo.

Spalletti punta Lobotka: la Juve bussa al Napoli

L’allenatore della Juventus ha indicato il regista slovacco come rinforzo prioritario per la mediana. Secondo la Gazzetta dello Sport, non esiste ancora una trattativa formale tra i due club, ma l’interessamento bianconcero è concreto e dichiarato. De Laurentiis non lascerà partire il calciatore a prezzi stracciati: la valutazione parte da 30 milioni di euro.

La clausola rescissoria di 25 milioni inserita nel contratto di Lobotka è valida esclusivamente per club esteri e scade a metà luglio: i bianconeri non possono utilizzarla. Questo costringe la Signora a negoziare direttamente con il Napoli, che ha tutto il diritto di chiedere una cifra superiore. L’asticella fissata a 30 milioni riflette la consapevolezza del presidente azzurro: Lobotka è un giocatore di qualità internazionale e non sarà svenduto.

Lobotka e il cambio di prospettiva con Allegri

Il contratto calciatore scade nel 2027 e rappresenta un elemento che potrebbe facilitare movimenti di mercato. Tuttavia, l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea ha modificato completamente lo scenario. Con Antonio Conte il calciatore sembrava aperto a nuove esperienze; ora la sua posizione è molto più orientata verso il prolungamento dell’accordo con il club azzurro. Convincere sia il giocatore che De Laurentiis diventa dunque l’unico percorso possibile per la Juventus.

Può la Juve trovare 30 milioni? Il club torinese ha risorse limitate dopo gli investimenti estivi e la situazione finanziaria non consente operazioni di questa portata senza cessioni significative. Lobotka non arriverà a Torino con una semplice offerta: serviranno movimenti preparatori nel mercato in uscita. La strada rimane tortuosa e in salita, come spiega la Gazzetta, e le probabilità di un trasferimento restano molto basse.

Il Napoli continuerà a trattenere Lobotka nel progetto di Allegri. Qualora la Juventus dovesse tornare alla carica con un’offerta concreta nei prossimi mesi, gli azzurri sono pronti a negoziare solo sulla base di 30 milioni.