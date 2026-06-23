Dybala al Napoli: cosa c’è di vero sul presunto sondaggio di De Laurentiis

Secondo quanto riportato quest’oggi da ANSA, Paulo Dybala sarebbe entrato nel mirino del Napoli: De Laurentiis avrebbe effettuato un primo sondaggio per l’attaccante argentino della Roma, il cui contratto scade a giugno senza rinnovo ancora definito.

Dybala e il Napoli: il sondaggio concreto di De Laurentiis

La Roma non ha ancora trovato l’accordo con Dybala per il prolungamento del contratto in scadenza il 20 giugno. In questa situazione di stallo, il Napoli avrebbe deciso di muoversi. Secondo quanto riferire ANSA, gli azzurri avrebbero contattato l’ex Juventus per tastare il terreno. Manna, direttore sportivo partenopeo, conosce bene il giocatore dai tempi bianconeri e ha avanzato le prime informazioni. Il Napoli non è l’unico club a interessarsi: anche la Juventus avrebbe effettuato analoghi sondaggi per un clamoroso ritorno.

La priorità di Dybala rimane la Roma, dove vuole chiudere la carriera. L’argentino attende una risposta ufficiale dai giallorossi. Se il rinnovo dovesse saltare, Dybala punta a restare in Europa e non considera il ritorno in Argentina una opzione concreta in questa fase della sua carriera.

Allegri al Napoli: il nodo tattico con Dybala

La presenza di Allegri sulla panchina azzurra crea una complicazione. Dybala ha lasciato la Juventus proprio quando l’allenatore toscano era in carica, e tra i due vi erano stati attriti negli ultimi mesi bianconeri. Sebbene in precedenza avessero ottenuto risultati importanti insieme, la separazione finale è stata segnata da problemi personali legati agli infortuni dell’attaccante e alle scelte economiche della società torinese.

La situazione rimane in sospeso. Dybala attende la decisione della Roma, consapevole che altre squadre, tra cui il Napoli, monitorerebbero sviluppi. Se il rinnovo giallorosso non dovesse concretizzarsi entro l’estate, gli azzurri avrebbero già posizionato i propri sondaggi per cogliere l’opportunità di un trasferimento di Paulo Dybala in Campania.