Allegri-Napoli, cambiano cifre e furmle dell’accordo: i dettagli del contratto

Massimiliano Allegri firma con il Napoli entro giovedì: l’allenatore accetta 4 milioni netti a stagione e una formula contrattuale diversa dal triennale inizialmente discusso.

Allegri e il Napoli: biennale con opzione, non triennale secco

De Laurentiis ha ripensato alla struttura dell’accordo. Secondo Il Mattino, il presidente non intende più procedere con il triennale secco proposto inizialmente, bensì con un biennale con opzione per la terza stagione. Questa soluzione consente maggiore flessibilità al club, permettendo una valutazione dopo due anni.

L’entourage di Allegri aveva spinto per un contratto fino a giugno 2029 senza clausole liberatorie particolari, replicando la struttura che legava Conte al Napoli. De Laurentiis ha tuttavia mantenuto la propria posizione, imponendo una formula meno vincolante per il club.

La scelta tattica del presidente è chiara: evitare impegni pluriennali rigidi. Il biennale con opzione rappresenta un compromesso tra le ambizioni di Allegri e la prudenza economica del Napoli. Questo modello consente al club di uscire dall’accordo con minore penalità qualora i risultati deludessero, mentre garantisce all’allenatore continuità progettuale se le prime due stagioni dovessero andare bene.

Allegri accetta 4 milioni netti: la riduzione dell’ingaggio

L’ingaggio di Allegri è stato limato rispetto alle iniziali richieste. L’allenatore firmerà per 4 milioni netti a stagione più bonus legati a traguardi specifici. Il Mattino spiega che Allegri è venuto incontro alle esigenze economiche del Napoli, accettando una cifra inferiore alle pretese iniziali. I bonus includono il passaggio dei turni in Champions League e la conquista dello scudetto, incentivi diretti legati ai risultati sportivi.

Questa struttura rispecchia la volontà del club di contenere la massa salariale pur assicurandosi un allenatore di primo piano. I 4 milioni rappresentano una cifra significativa ma gestibile per il Napoli, soprattutto considerando che Allegri ha dimostrato disponibilità nel negoziato. De Laurentiis rientra dagli Stati Uniti dove ha seguito il Mondiale e nei prossimi giorni annuncerà ufficialmente l’accordo tramite i social.

La firma dovrebbe arrivare entro giovedì. Il Napoli avrà così il proprio nuovo allenatore con una struttura contrattuale flessibile e costi contenuti. Allegri inizierà a lavorare sulla squadra con obiettivi chiari: qualificazione Champions e lotta scudetto, gli stessi traguardi su cui verranno calcolati i bonus della sua stagione.