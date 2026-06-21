Gila al Napoli, si sblocca la trattativa? Un giocatore come chiave a sorpresa

Gila al Napoli dipende da Lucca: secondo Sky Sport, l’attaccante partenopeo è la chiave per convincere la Lazio a cedere il difensore entro il 30 giugno.

Gila-Napoli: le valutazioni che dividono i club

La Lazio valuta Gila tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Napoli ritiene il prezzo eccessivo, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore e della prossimità alla scadenza contrattuale. I due club stanno trattando proprio sulle cifre dell’operazione, con margini ancora significativi tra le richieste laziali e l’offerta azzurra.

Come mai la Lazio vuole chiudere entro il 30 giugno? Il club biancoceleste opera con un mercato a saldo zero e ha bisogno di incassare 19,5 milioni di euro per riaprire il mercato in libera uscita. Romagnoli verso l’Al-Ahly, Provedel in trattativa avanzata con l’Inter e future plusvalenze su Muriqi garantiranno circa dieci milioni. Gila rappresenterebbe la cessione più importante per raggiungere il target finanziario.

Lucca: la formula che cambia tutto

Secondo quanto riporta quest’oggi Sky Sport, il nome di Lorenzo Lucca potrebbe essere la soluzione. Rino Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, lo apprezza come attaccante. Il Napoli ha inserito l’attaccante nella lista dei partenti e potrebbe cederlo con una formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto, trasformando l’ostacolo in opportunità per entrambi i club.

Allegri firmerà il contratto con il Napoli nella prossima settimana, dopo la risoluzione con il Milan. L’arrivo dell’allenatore accelererà il mercato azzurro, permettendo di definire le strategie operative e le priorità tattiche. Con Allegri al timone, la trattativa per Gila potrebbe trovare la sua naturale conclusione.

Khalaili e Vicario: gli altri obiettivi di Allegri

Nel progetto tattico di Allegri entrano anche altri profili. Khalaili, esterno destro dell’Union Saint-Gilloise, arriva come alternativa a Di Lorenzo con caratteristiche diverse rispetto al capitano. Classe 2002 della nazionale israeliana, rappresenta una prospettiva interessante per la fascia destra. Per la porta, Vicario è il profilo che piace maggiormente al club azzurro, con Meret destinato a continuare come secondo.

Il Napoli accelera il mercato in difesa e attacco. Gila rimane il nome prioritario in retroguardia, ma tutto dipende dalla cessione di Lucca alla Lazio e dal completamento della scadenza del 30 giugno. Con Allegri in panchina e una strategia di mercato definita, gli azzurri puntano a chiudere i colpi entro le prossime settimane per consegnare una squadra competitiva al nuovo allenatore.