Caso Allegri, slitta ancora tutto: la situazione fra Napoli e Milan

Massimiliano Allegri rimane in Sardegna mentre De Laurentiis rientra domani a Roma: la firma sul contratto slitterà ancora, nonostante l’accordo sia ormai completamente definito tra il tecnico e il Napoli.

De Laurentiis e gli impegni che rinviano l’ufficialità

Il presidente azzurro arriverà in Italia mercoledì dopo il suo soggiorno negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo quanto riferisce Sky Sport attraverso Massimo Ugolini, l’incontro per la sottoscrizione del contratto non avverrà immediatamente. De Laurentiis ha una fitta agenda di impegni che rende complicato dal punto di vista logistico organizzare il meeting con Allegri. Il tecnico continua le sue vacanze in Sardegna senza fretta di completare le formalità burocratiche. Non c’è alcuna urgenza nemmeno dal lato partenopeo.

La situazione è paradossale solo in apparenza. Allegri e il Napoli hanno già trovato la quadra su tutti i dettagli essenziali: ingaggio, durata del contratto, staff tecnico. Le parti non hanno bisogno di pressione temporale. La comunicazione rimane costante attraverso il direttore sportivo Giovanni Manna, che coordina già le strategie di mercato con il nuovo allenatore.

Allegri e Manna già al lavoro sul mercato azzurro

L’accordo tra il tecnico e la dirigenza partenopea è talmente solido che i due stanno già pianificando le operazioni estive. Il nome in primo piano è Mario Gila, per cui potrebbeero essere coinvolti anche Lucca e Rafa Marin. Allegri non aspetta la firma per iniziare a influenzare le scelte di mercato. Questa è la prova concreta che il matrimonio è già consumato negli aspetti decisivi, indipendentemente dalla data del comunicato stampa ufficiale.

Quale messaggio arriva da questa attesa? Che il Napoli non sente alcuna pressione sul fronte allenatore. Nessun altro club sta corteggiando Allegri. De Laurentiis può prendersi il tempo necessario senza il rischio di perdere il suo obiettivo principale. La serenità regna attorno alla panchina azzurra perché tutti sanno che Allegri è già il successore di Antonio Conte, con o senza firma.

La firma arriverà quando De Laurentiis avrà una finestra disponibile nel suo calendario. Potrebbe essere tra pochi giorni oppure tra una settimana. Nel frattempo, Allegri continua a lavorare dalle vacanze sarde con Manna per costruire il Napoli della prossima stagione, già certi della loro continuità progettuale.