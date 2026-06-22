Napoli, De Laurentiis show: “Cosa chiedo al nuovo allenatore. Cessione del club? Vi racconto tutto”

Aurelio De Laurentiis ha rifiutato svariati miliardi per cedere il Napoli, confermando la volontà di mantenere il controllo del club indipendentemente dalle offerte ricevute.

De Laurentiis e i miliardi rifiutati: la visione del presidente

Il presidente azzurro, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di aver ricevuto numerosi interessamenti nel corso degli ultimi anni. La posizione di De Laurentiis è categorica: il Napoli rimane nelle sue mani. Non si tratta di una decisione emotiva, ma di una scelta consapevole legata alla strategia futura del club e alla tutela degli interessi sportivi della squadra.

De Laurentiis ha affrontato anche il tema dei fondi di investimento, esprimendo una valutazione critica sulla modalità con cui operano.

“La preoccupazione semmai è che queste acquisizioni possano avvenire in un contesto stantio, senza guardare al futuro”.

La sua visione non è contraria agli investimenti in sé, ma alla qualità con cui vengono gestiti.

Napoli forte e competitivo: cosa chiede De Laurentiis al nuovo allenatore

Il presidente ha tracciato le linee guida per la futura gestione tecnica della squadra. Personalità, umiltà ed entusiasmo sono le tre qualità che De Laurentiis ritiene fondamentali per chi guiderà gli azzurri, ovvero Massimiliano Allegri.

De Laurentiis ha ribadito che la squadra partenopea dispone di una rosa completa e competitiva.

“Se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine“.

Secondo De Laurentiis, il Napoli non ha bisogno di rivoluzioni, ma di continuità progettuale e stabilità gestionale.

La comunità di 30.000 tifosi napoletani insediata a San Pedro rappresenta, per il presidente, un simbolo della portata globale del club. Questo dato sottolinea come il Napoli sia diventato un’istituzione che travalica i confini geografici, attirando appassionati da ogni parte del mondo.

Il messaggio finale di De Laurentiis ai tifosi è univoco:

“La nostra squadra resterà dove merita, in alto”.

Il Napoli continuerà a puntare ai vertici del calcio italiano ed europeo, mantenendo l’indipendenza gestionale e la visione strategica che hanno caratterizzato gli ultimi anni. La stagione futura si annuncia con l’obiettivo dichiarato di competitività immediata e ambizioni concrete di successo.