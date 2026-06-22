Napoli, parola all’agente: contatti avviati, ecco cosa succede davvero

Anan Khalaili finisce nel mirino del Napoli per la fascia destra: l’agente Boaz Goren conferma i contatti ma ridimensiona le valutazioni economiche circolate sul mercato.

Khalaili al Napoli: l’agente conferma tutto, tranne una cosa

Il procuratore di Khalaili ha parlato direttamente ai microfoni del portale ‘ONE’, confermando che il Napoli ha manifestato un interesse concreto per il giovane esterno dell’Union Saint-Gilloise. Non si tratta di un semplice sondaggio: gli azzurri hanno inserito il belga nella lista dei profili funzionali al nuovo progetto tattico.

Goren però ha subito frenato le speculazioni:

“Molte delle informazioni diffuse non corrispondono alla realtà. L’attenzione principale non riguarda gli aspetti economici, ma il percorso sportivo del calciatore”.

La ricerca di un esterno destro rientra nella strategia di rinforzo della rosa, in linea con la nuova impostazione tattica che verrà implementata. Khalaili rappresenta il profilo giovane e in crescita che i club di vertice cercano in questa fase. Il giocatore è seguito anche da altri club europei, il che mantiene la situazione completamente aperta.

Non esiste ancora una trattativa vera e propria, ma solo una valutazione tecnica avanzata.