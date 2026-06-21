Allegri cambia tutto nello staff: addio per due fedelissimi, ma resta una pedina di Conte

Massimiliano Allegri rivoluziona il suo staff al Napoli: via Bernardo Corradi e Claudio Filippi, dentro Daniele Borri e un nuovo collaboratore tecnico.

Corradi verso la Sampdoria: l’addio che cambia tutto

Bernardo Corradi non sarà parte dello staff di Allegri sulla panchina del Napoli. Come rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il collaboratore tecnico che ha affiancato l’allenatore toscano al Milan è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria.

La scelta di Corradi per la Sampdoria non è casuale. Il tecnico rappresenta una soluzione esperta per un club che cerca stabilità. Aveva già attirato l’interesse della Carrarese in questa sessione di mercato, ma l’opportunità blucerchiata si è rivelata più appetibile. Allegri dovrà quindi trovare un nuovo collaboratore di campo al Napoli.

Filippi alla Fiorentina: il secondo addio dello staff

Claudio Filippi, preparatore dei portieri dello staff allegriniano, lascia il Napoli per la Fiorentina. Come rivela Di Marzio, Filippi ritroverà Paratici in viola. La sua partenza comporta l’ingresso di Daniele Borri, già collaboratore di Allegri al Milan, nel ruolo di preparatore dei portieri del nuovo Napoli.

Chi resta dello staff di Allegri? Luca Landucci e Massimo Magnanelli rimangono confermati nell’organigramma tecnico dell’allenatore toscano. I due collaboratori che hanno già lavorato con Allegri continueranno il loro percorso in azzurro, garantendo continuità tattica e metodologica.

La sorpresa: Elvis Abbruscato resta dal precedente staff

Esiste una conferma che proviene direttamente dallo staff di Antonio Conte: Elvis Abbruscato continuerà come collaboratore tecnico anche con Allegri. Come rivela Sky Sport, il componente dello staff precedente non sarà escluso dal nuovo progetto, mantenendo così un legame con la gestione precedente. Questa scelta garantisce una transizione meno traumatica dal punto di vista organizzativo.

Landucci, Magnanelli, Borri e Abbruscato formeranno il nucleo tecnico che supporterà Allegri nella stagione prossima. La ricerca del nuovo collaboratore tattico per sostituire Corradi prosegue già da ora, con Allegri che valuterà i profili più idonei.