Mercato Napoli, tutto deciso: Pedullà conferma la cessione

Vanja Milinkovic-Savic lascerà il Napoli. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha confermato l’addio del portiere serbo con aggiornamenti che rimandano a indiscrezioni di tre settimane fa ormai consolidate.

Milinkovic-Savic: la partenza che si concretizza

Il portiere serbo ha esaurito il suo ciclo in azzurro. Pedullà in queste ore ha rilanciato la notizia attraverso i social, evidenziando come la traccia della cessione sia stata anticipata già il 2 giugno e ora riceva nuove conferme dagli sviluppi del mercato partenopeo. Gli azzurri hanno iniziato a muoversi concretamente per individuare il sostituto, con la partenza di Milinkovic-Savic ormai considerata imminente.

La decisione del Napoli di cedere il portiere apre scenari ben definiti per il mercato in entrata. Il club partenopeo ha già identificato i profili su cui concentrare gli sforzi nelle prossime settimane. Due nomi circolano con insistenza negli ambienti napoletani: Kovar e Vicario rappresentano le opzioni principali per occupare lo spazio che lascerà il serbo.

Napoli, due nomi per la porta dopo l’addio

La cessione di Milinkovic-Savic consente al Napoli di pianificare l’ingresso di un nuovo estremo difensore con caratteristiche che il club ritiene più funzionali al progetto. Kovar e Vicario sono i candidati principali per ereditare la responsabilità tra i pali azzurri. Entrambi rappresentano profili giovani con margini di crescita significativi, in linea con la filosofia di mercato che il Napoli intende perseguire.

Qual è il tempistica della partenza? Le conferme raccolte da Pedullà suggeriscono che il processo sia già in fase avanzata. L’addio del portiere serbo potrebbe materializzarsi entro la fine di giugno, liberando risorse finanziarie che il Napoli intende investire in altri reparti. Gila della Lazio, Rabiot, Khalaili e Dodo completano la lista dei nomi seguiti dal club per rinforzare la rosa.

Il Napoli accelera sul calciomercato con la certezza che Milinkovic-Savic lascerà Napoli. Le prossime settimane definiranno chi indosserà la maglia azzurra tra i pali, mentre il club prosegue nella costruzione di una squadra rinnovata capace di competere ai massimi livelli.