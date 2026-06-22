Khalaili, spunta un discorso di Manna alla famiglia: il Napoli corre un pericolo

Anan Khalaili sceglie il Napoli, ma l’Union Saint-Gilloise frena sulla valutazione: Giovanni Manna ha raggiunto l’intesa con il calciatore israeliano e ora affronta il rischio concreto delle offerte inglesi.

Khalaili e Napoli: l’accordo c’è, ma il club belga non cede

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna segue Khalaili da mesi e ha già chiuso l’accordo personale con l’attaccante dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore vuole gli azzurri. Manna ha inoltre contattato più volte la sua famiglia, spiegando che serviva pazienza, e ha invocato esplicitamente: “Non prendete in considerazione altre offerte”.

La situazione però è complicata da due fattori concreti: la valutazione del club belga fissata a 25 milioni di euro, e la pressione della Premier League che sta iniziando a muoversi.

La prima proposta ufficiale da 15 milioni è stata già respinta dal Saint-Gilloise. Non è soltanto questione di cifra. Il Maccabi Haifa, club di provenienza di Khalaili, ha conservato una percentuale del 15% sulla rivendita: questo vincolo rende ogni negoziazione più articolata e richiede soluzioni creative. La strategia del Napoli passa attraverso una struttura di bonus per colmare il divario tra domanda e offerta reale.

Khalaili: il pericolo Premier e la resistenza del Saint-Gilloise

Qual è il vero ostacolo? Non tanto la volontà del giocatore, che ha scelto Napoli, ma la fermezza del club belga sulla valutazione e l’arrivo imminente di offerte dalla Premier. Manna ha già fatto il lavoro pesante sul fronte personale, convincendo la famiglia e il calciatore a credere nel progetto azzurro. Ora deve competere con club inglesi che hanno risorse superiori e possono offrire cifre più alte senza negoziare bonus complessi.

Il Napoli ha scelto di costruire l’operazione su fondamenta solide: accordo con il giocatore, dialogo aperto con la famiglia, proposta strutturata al club belga. Non è una trattativa al ribasso, ma una manovra paziente che richiede il tempo che Manna stesso ha chiesto. Se la Premier accelera con offerte concrete nei prossimi giorni, il Saint-Gilloise potrebbe cambiar valutazione e il Napoli rischierebbe di vedersi sfumare l’operazione nonostante l’intesa già raggiunta con Khalaili.

La finestra di mercato per chiudere dipende dalla velocità con cui le offerte inglesi arriveranno ufficialmente. Il Napoli ha l’accordo del calciatore e della famiglia, ma questo non basta se il club belga riceve proposte superiori ai 25 milioni. Manna deve accelerare la negoziazione con il Saint-Gilloise prima che la Premier trasformi l’interesse in offerta vincolante.