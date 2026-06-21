Mercato Napoli, il primo colpo è ad un passo: la strategia di Manna ha vinto

Mario Gila spinge per andare al Napoli: il difensore rifiuta il rinnovo del suo contratto con la Lazio in scadenza nel 2027 e chiede il trasferimento in azzurro, attirato dalla Champions League. Il trasferimento è oramai sempre più vicino.

Gila non rinnova con la Lazio: la strategia del difensore

Il centrale spagnolo ha scelto di non prolungare il contratto con i biancocelesti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Gila ha già manifestato al suo agente Alejandro Camaño la preferenza assoluta per il Napoli. L’olandese ha trovato un’intesa di massima con Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro. La leva principale è la Champions League: giocare la massima competizione europea rappresenta un obiettivo concreto per il difensore, che nella Lazio non può contare su questa certezza.

Mario Gila durante una partita con la maglia della Lazio

Lazio, resistenza destinata a cedere

La Lazio deve affrontare due problemi contemporaneamente: la necessità di generare entrate sul mercato e il vincolo rappresentato dal Real Madrid. Il club spagnolo conserva il 50% sulla futura rivendita del difensore, una clausola che complica enormemente i calcoli economici laziali. Questa situazione crea un equilibrio precario: il club biancoceleste si trova costretto a scegliere tra trattenere un calciatore riluttante o cercare un accordo che consenta di monetizzare comunque.

Tra le parti non esiste ancora un’intesa economica. Il Napoli conosce la situazione contrattuale di Gila e la usa come leva negoziale. Propone un’operazione costruita sulla scadenza ravvicinata del contratto, sulla volontà del giocatore e sulla necessità della Lazio di incassare. La Lazio continua a fare muro, consapevole che ogni settimana che passa aumenta la pressione interna al club.

Giovanni Manna lavora sulla pazienza. Il direttore sportivo azzurro sa che il tempo è un alleato del Napoli in questa trattativa. Gila non rinnoverà, la Lazio dovrà prima o poi cedere, e quando lo farà cercherà di ottenere il massimo possibile. La Champions League rimane l’esca principale: il difensore spagnolo vuole giocarla, e il Napoli può garantirgliela nel progetto di Allegri.