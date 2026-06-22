Gila al Napoli, si chiude con un maxi affare: due prestiti sbloccano tutto

Mario Gila verso il Napoli attraverso due contropartite: secondo Sky Sport, gli azzurri propongono Lorenzo Lucca e Rafa Marin in prestito alla Lazio per accelerare l’affare del difensore spagnolo.

Gila-Napoli: l’intesa con il giocatore c’è, ora serve lo scambio

Giovanni Manna ha già trovato un’intesa di massima con il centrale della Lazio sui termini contrattuali. Lo scoglio rimane esclusivamente economico: la Lazio non cede al prezzo richiesto dal Napoli e per questo motivo il club partenopeo ha deciso di inserire due elementi della rosa come contropartite. La mossa punta a ridurre l’esborso cash e al contempo alleggerire il bilancio di Aurelio De Laurentiis con due cessioni in prestito.

Lorenzo Lucca rappresenta la pedina più sacrificabile nel progetto azzurro. L’attaccante italiano ha trascorso sei mesi in maglia partenopea e sei al Nottingham Forest senza incidere significativamente. La Lazio cerca proprio una prima punta e Lucca potrebbe rappresentare una soluzione utile per i biancocelesti. Rafa Marin si trova in una posizione diversa: il centrale spagnolo ha disputato un’ottima stagione con il Villarreal e la sua permanenza non era stata completamente esclusa. Tuttavia, se necessario per sbloccare Gila, anche lo spagnolo verrebbe ceduto temporaneamente.

Lucca e Marin in prestito: il prezzo della priorità difensiva

Massimiliano Allegri ha identificato Gila come rinforzo prioritario per la difesa della prossima stagione. Il profilo del centrale spagnolo corrisponde alle esigenze tattiche del nuovo progetto tecnico. Il Napoli non intende mollare la pista e ha già incaricato Manna di proseguire le trattative con il direttore sportivo della Lazio.

La strategia delle contropartite in prestito consente al Napoli di mantenere la proprietà dei calciatori mentre alleggerisce contemporaneamente la rosa. Lucca tornerebbe disponibile a giugno, così come Marin. Se l’operazione Gila si concretizzerà, il cNapoli avrà trovato il suo primo grande colpo difensivo di questa sessione, con due elementi ceduti temporaneamente per facilitare l’affare.