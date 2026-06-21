Napoli, tre colpi dal Mondiale? Chi sono i talenti che hanno impressionato Manna

Napoli monitora Kovar, Manzambi e Mora durante il Mondiale secondo quanto riporta Tuttomercatoweb. Giovanni Manna lavora su tre profili diversi mentre valuta il futuro della porta e del centrocampo azzurro.

Kovar al Napoli: la strategia sulla porta

La situazione dei portieri continua a rappresentare un cantiere aperto in casa azzurra. Matej Kovar, estremo difensore del PSV e della nazionale ceca, è entrato nel mirino della dirigenza partenopea come opzione concreta per il futuro. Le posizioni di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic restano tutt’altro che definite, lasciando spazi per valutazioni alternative. Manna osserva le prestazioni mondiali con attenzione particolare, cercando profili che possano adattarsi al calcio italiano. Kovar rappresenta una soluzione giovane ma già con esperienza in un campionato competitivo come l’Eredivisie.

Manzambi del Friburgo: il centrocampista che convince

Johan Manzambi, classe 2005 del Friburgo, continua a salire nelle valutazioni del club azzurro. L’osservatore napoletano ha confermato le sensazioni positive raccolte nei mesi scorsi, ma la concorrenza internazionale si fa sempre più fitta. Il centrocampista tedesco sta confermando le sue qualità anche sul palcoscenico mondiale, diventando una priorità sempre più marcata tra le opzioni mediane. La Bundesliga ha già certificato le sue capacità tecniche, ora il test con le nazionali aggiunge ulteriore credibilità al profilo. Ogni valutazione passa però per il filtro della sostenibilità economica e della compatibilità con il progetto di Allegri.

Gilberto Mora: il baby messicano nel mirino

Gilberto Mora, centrocampista offensivo del Tijuana e classe 2007, rappresenta una scommessa più remota ma affascinante. L’entourage del talento messicano è già in contatto con il Napoli, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Il giocatore, tra i più giovani convocati al Mondiale, attira l’attenzione di diversi club europei contemporaneamente.

Giovanni Manna costruisce una strategia articolata su tre fronti: la porta con Kovar, il centrocampo con Manzambi e Mora. Ogni operazione sarà vagliata con attenzione rispetto alla sostenibilità del progetto tecnico e alle indicazioni di Allegri. Il Napoli non affretta i tempi e osserva il Mondiale come laboratorio di scouting, raccogliendo dati concreti prima di ogni decisione definitiva sul calciomercato Napoli.