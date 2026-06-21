Napoli, sarà permanenza o cessione? Decisione presa sul calciatore azzurro!

Antonio Vergara resterà al Napoli nonostante gli assalti di Como e Tottenham. Il giovane centrocampista offensivo, classe 2003, non lascerà gli azzurri.

Vergara al Napoli: il rinnovo fino al 2030 chiude ogni discussione

La società partenopea aveva già certificato la fiducia nel talento con un contratto prolungato fino al 2030, sottoscritto prima della definitiva affermazione in campo. Come rivela il Corriere dello Sport, gli azzurri non hanno mai preso in considerazione l’ipotesi di una cessione. Vergara rappresenta una delle risorse più interessanti nel progetto di prospettiva del club, e la volontà gestionale è ferma.

Le 19 presenze e i 3 gol tra campionato e coppe nella scorsa stagione confermano le qualità del giocatore. Un infortunio al piede lo aveva fermato nel momento di maggiore crescita, ma il Napoli non ha mai dubitato delle sue potenzialità. La fiducia depositata nel contratto pluriennale rappresenta un segnale inequivocabile della stima interna verso il centrocampista.

Antonio Vergara festeggia in maglia Napoli durante una partita

Scelta definitiva: Vergara non si tocca

Quale motivo spinge il Napoli a blindare Vergara? Nessuna trattativa è stata mai avviata. Como e Tottenham hanno manifestato interesse, ma il club azzurro ha risposto con un silenzio eloquente, quello della certezza tattica e progettuale.

Il giovane punta ora a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel nuovo Napoli di Allegri. La stagione in arrivo sarà decisiva per consolidare il salto di qualità. Gli azzurri contano di vederlo crescere ulteriormente, trasformando il talento grezzo in una risorsa di primo piano per il centrocampo del futuro.

Vergara continuerà dunque a lavorare con la maglia del Napoli, lontano dalle sirene estere. La strategia della società è chiara: investire sulla continuità progettuale e sulla fiducia nel calciatore, escludendo ogni scenario di mercato che non sia la permanenza.