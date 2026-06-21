Fabrizio Romano svela tutto: la prima richiesta di Allegri al Napoli per il mercato

Vanja Milinkovic-Savic va verso l’addio al Napoli: secondo Fabrizio Romano, Allegri avrebbe già comunicato ai dirigenti azzurri che gradirebbe un portiere diverso. La decisione dell’allenatore bianconero apre le porte a una cessione.

Allegri sceglie diverso: Milinkovic-Savic in uscita dal Napoli

La scelta di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli comporta conseguenze immediate sul mercato. Secondo Fabrizio Romano, na delle prime comunicazioni fatte dall’allenatore ai dirigenti partenopei è stata cristallina: “Per me il portiere può essere diverso”. Questa frase di Allegri nelle riunioni con la società cambia radicalmente lo status di Milinkovic-Savic, trasformandolo da titolare incedibile a candidato alla cessione.

Sotto la gestione Conte il portiere serbo era stato una priorità assoluta. L’ex allenatore dell’Inter aveva voluto fortemente il classe 1997, costruendo il progetto difensivo intorno alle sue qualità. Dodici mesi dopo, il quadro è completamente mutato. L’arrivo di Allegri ha spazzato via le gerarchie precedenti, inaugurando una fase di valutazione tecnica rigorosa dove nessuno è intoccabile.

Vanja Milinkovic-Savic in azione

Il mercato dei portieri e il timing sfavorevole

Quando arriverà una buona offerta, il Napoli non opporrà resistenza. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, il club partenopeo è pronto a lasciar partire Milinkovic-Savic qualora si concretizzasse una proposta interessante. Guglielmo Vicario rappresenta una soluzione concreta per il Napoli per rimpiazzarlo qualora venisse trovata una soluzione in uscita.

Allegri ha già ottenuto il via libera definitivo dalla società. Le riunioni con i dirigenti partenopei proseguiranno la prossima settimana per definire i dettagli organizzativi, ma la decisione tecnica è già stata presa. Milinkovic-Savic rimane fisicamente a Napoli, ma il suo futuro è ormai tracciato lontano dal Maradona.