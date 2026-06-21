Napoli, inserimento improvviso per un super bomber: duello con la Juventus!

Alexander Sorloth diventa l’obiettivo dichiarato del Napoli nel calciomercato estivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, Giovanni Manna avrebbe avviato i contatti con l’Atletico Madrid per il centravanti norvegese, cercando di anticipare la Juventus nella corsa al giocatore.

Sorloth-Napoli: i contatti con l’Atletico Madrid

Il direttore sportivo azzurro ha mosso i primi passi concreti per portare il norvegese in Serie A. La strategia è quella di sondare il terreno presso il club spagnolo, comprendendo lo stato dei negoziati con altri interessati, in primis la Juventus. Sorloth rappresenta il profilo ideale per completare il reparto offensivo: fisicità, tecnica e versatilità tattica.

Il Napoli ha identificato nel gigante scandinavo la soluzione per mantenere le ambizioni scudetto nella prossima stagione. La mossa di Manna arriva mentre Sorloth è ancora concentrato sulla nazionale, impegnato con la sua Norvegia ai Mondiali. Solo dopo questo il centravanti inizierà a valutare concretamente le proposte ricevute.

Sorloth durante una partita in maglia Atletico Madrid

La carta Champions League contro la Juventus

Quale vantaggio ha il Napoli? La qualificazione alla Champions League. Gli azzurri possono contare su questa carta europea per convincere Sorloth, elemento che la Juventus non possiede al momento. La competizione continentale rappresenta un incentivo sportivo significativo per un attaccante di livello internazionale che cerca di crescere ulteriormente la sua carriera.

La concorrenza però è ampia. Diversi club europei hanno già sondato l’Atletico Madrid per il centravanti. La situazione rimane fluida e dipenderà dalle valutazioni economiche e dalle preferenze del giocatore una volta terminate le competizioni estive con la nazionale norvegese. Nel calciomercato del Napoli, Sorloth rappresenterebbe il grande colpo offensivo. Se Manna riuscisse a chiudere l’operazione, porterebbe a Napoli un giocatore di qualità internazionale che potrebbe incidere subito nelle competizioni europee della prossima stagione.