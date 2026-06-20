Mercato Napoli, De Laurentiis pensa al colpo made in USA: aveva impressionato Conte

Ricardo Pepi del Psv catturò l’attenzione di Antonio Conte lo scorso ottobre, come rivela Tuttosport. L’attaccante statunitense classe 2003 rappresenta un profilo che il Napoli monitora tutt’oggi.

Pepi e Conte: l’impressione di ottobre

Quando gli azzurri affrontarono il Psv ad Eindhoven lo scorso autunno, l’attaccante texano lasciò il segno anche su Conte. Non si trattava di una coincidenza: il giocatore possiede caratteristiche tecniche e fisiche precise, quelle che servono per completare il reparto offensivo.

In questa stagione con il club olandese, Pepi ha messo insieme 16 gol in Eredivisie e 3 reti in Champions League. Numeri che certificano la qualità della sua annata e confermano il salto di competitività già compiuto rispetto al passato. Il Psv lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro: una cifra sostenibile per un profilo offensivo di questa caratura.

Ricardo Pepi durante la partita. Foto: ANSA

Pepi al Mondiale: quale visibilità in Qatar?

Durante questa competizione mondiale, l’attaccante americano ha giocato contro l’Australia al posto dell’infortunato Pulisic. Il Napoli osserva il suo rendimento internazionale con attenzione. Un eventuale buon rendimento al Mondiale potrebbe accelerare le valutazioni interne su una possibile operazione. Manna ha già dimostrato interesse per questo profilo in passato e la finestra estiva potrebbe offrire l’occasione giusta per affondare questo colpo di mercato, anche adesso che sulla panchina del Napoli si è insediato Max Allegri.