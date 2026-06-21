Napoli, indizio Allegri? La mossa di De Laurentiis fa ben sperare

De Laurentiis anticipa il rientro dagli Stati Uniti: la settimana decisiva per Allegri al Napoli potrebbe coincidere con l’annuncio ufficiale del tecnico toscano.

De Laurentiis: il rientro anticipato dalla trasferta americana

Il presidente del Napoli ha deciso di interrompere il soggiorno negli Stati Uniti per tornare in Italia già questa settimana. Come rivela il Corriere dello Sport, la tempistica non è casuale. Gli azzurri stanno accelerando i tempi sulla panchina, con la trattativa che entra nella sua fase conclusiva.

Massimiliano Allegri è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico di Juventus e Milan ha già trovato un accordo di massima sulla durata del contratto e sui dettagli economici. L’unica questione rimasta è la separazione contrattuale con i rossoneri.

Allegri al Napoli: la settimana della svolta

La struttura dell’accordo è già definita, mancano solo i dettagli finali e la comunicazione pubblica. De Laurentiis ha scelto di tornare in anticipo proprio per chiudere questa fase e annunciare il nuovo allenatore direttamente dall’Italia, dove avrà modo di coordinare anche gli ultimi aspetti organizzativi.

La decisione del presidente di abbreviare il viaggio americano segnala una priorità assoluta attribuita al dossier panchina. Non si tratta di una mossa casuale: il Napoli vuole evitare ulteriori prolungamenti e dare stabilità al progetto tecnico. Allegri conosce bene il calcio italiano e la Serie A, fattore che accelera l’integrazione con la società partenopea.

I tempi si stringono: l’annuncio tra pochi giorni

Questa potrebbe essere la settimana dell’ufficialità. De Laurentiis vuole chiudere la questione il prima possibile, così poi da pensare solamente al mercato. L’arrivo del nuovo tecnico comporta anche decisioni su staff, ruoli dirigenziali. Tutto dipende da quanto rapidamente verranno definiti gli ultimi dettagli burocratici.

Allegri al Napoli non è più una ipotesi, ma una conclusione ormai inevitabile. Ogni giorno che passa avvicina sempre di più il tecnico toscano sulla panchina partenopea. Il nuovo matrimonio è pronto a sbocciare.