Allegri e De Laurentiis hanno già trovato l’intesa: manca solo la risoluzione del contratto rossonero in scadenza nel 2027 che blocca l’annuncio ufficiale dell’allenatore livornese a Napoli.

Allegri-Napoli: l’accordo esiste, il Milan frena tutto

La trattativa tra il Napoli e Massimiliano Allegri procede senza intoppi sulla carta, ma la realtà amministrativa racconta tutt’altra storia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’accordo tra De Laurentiis e l’allenatore è stato raggiunto da tempo. Gli uffici di Castel Volturno non nutrono preoccupazione alcuna sulla buona riuscita dell’operazione. Tuttavia, il nodo rimane il Milan: finché il rapporto contrattuale con i rossoneri non sarà risolto definitivamente, Allegri non potrà sottoscrivere ufficialmente il suo nuovo contratto partenopeo.

Il contratto che lega l’allenatore al Diavolo scade nel 2027, una scadenza lontana che complica le manovre legali e amministrative. La riorganizzazione interna del Milan, in corso da settimane, ha ulteriormente rallentato i tempi della rescissione. Non si tratta di ostacoli insormontabili, ma di passaggi burocratici che richiedono tempo e accordi su cifre ancora in discussione tra le parti.

Napoli: la programmazione non si ferma in attesa di Allegri

Mentre gli uffici attendono la chiusura del dossier milanese, il Napoli prosegue con i piani di costruzione della rosa. De Laurentiis ha già delineato le strategie di mercato e le linee guida tattiche per la prossima stagione, senza farsi paralizzare dall’incertezza sull’allenatore. La fiducia nella conclusione della trattativa è totale: non c’è fretta, ma nemmeno dubbi sulla volontà di entrambe le parti di arrivare all’annuncio.

Quale è il margine temporale realistico? Dipende dalla velocità con cui il Milan concluderà i dettagli della rescissione. Una volta firmata la risoluzione con i rossoneri, il comunicato ufficiale del Napoli potrebbe arrivare in pochi giorni. Gli aspetti economici e legali sono gli unici elementi ancora da definire tra Milano e il tecnico toscano.

Il calciomercato Napoli attende il via libera definitivo, ma gli azzurri non restano con le mani in mano. La programmazione estiva procede secondo i piani stabiliti, consapevole che Allegri rappresenta il progetto tecnico su cui costruire la stagione. Una volta il Milan avrà formalizzato l’addio, l’allenatore livornese potrà iniziare concretamente il suo lavoro a Napoli.