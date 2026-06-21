Calciomercato Napoli, occhi su un classe 2006 francese: costa 15 milioni

Bastien Meupiyou finisce nel mirino del Napoli per la difesa: il ventenne francese dell’Alverca attrae l’interesse della dirigenza azzurra con una valutazione di 15 milioni di euro.

Meupiyou: il talento dell’Alverca che piace al Napoli

Il difensore classe 2006 ha attirato l’attenzione di diversi club europei dopo una stagione solida in Portogallo. Arrivato al Wolverhampton nell’estate scorsa, Meupiyou ha trascorso il campionato in prestito all’Alverca collezionando 32 presenze. La sua crescita non è passata inosservata: il giovane centrale figura già tra i candidati al premio Golden Boy, riconoscimento destinato ai migliori talenti emergenti del calcio europeo. Il Napoli segue con attenzione il suo profilo, ma dovrà affrontare una concorrenza di spessore.

La dirigenza azzurra lavora sul fronte difensivo con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. Il ds Manna ha messo Meupiyou nel mirino, consapevole che il francese rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Tuttavia, il club campione d’Italia non è solo nella corsa: il Borussia Dortmund e alcune società di Ligue 1 hanno già avviato sondaggi per il giovane difensore.

Meupiyou durante una partita di calcio

Concorrenza europea: il Dortmund sfida il Napoli su Meupiyou

La sfida per Meupiyou assume dimensioni europee. Borussia Dortmund e club francesi rappresentano ostacoli concreti nella trattativa. Il giovane centrale dovrà scegliere il progetto più adatto alla sua crescita: il Napoli offre la visibilità di una piazza importante e la possibilità di competere in Champions League, mentre il Dortmund propone una tradizione consolidata nel lancio di giovani talenti. La valutazione di 15 milioni di euro non è proibitiva per i club interessati, ma la decisione finale dipenderà dalle preferenze del giocatore e dalla strategia delle società coinvolte.

Il mercato del Napoli si muove su più fronti contemporaneamente. Se la dirigenza azzurra decidesse di investire su Meupiyou, dovrebbe accelerare i tempi per evitare che altre società lo portino via. Il profilo del francese corrisponde alle caratteristiche ricercate per il reparto difensivo: giovane, promettente e con margini di miglioramento.