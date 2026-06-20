Napoli, la scelta di Allegri sul futuro di De Bruyne e Lukaku: le ultime

De Bruyne resta al Napoli nonostante i dubbi tattici della scorsa stagione: secondo il Corriere dello Sport, il belga non è mai stato considerato cedibile da De Laurentiis, che invece valuta il futuro di Lukaku in modo radicalmente diverso.

La permanenza dell’ex Manchester City rappresenta una dichiarazione di intenti verso Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore convinto delle qualità del calciatore. De Bruyne percepisce circa 12 milioni lordi d’ingaggio annuo con contratto in scadenza tra dodici mesi. L’ultima annata lo ha visto fuori per lungo tempo a causa di un infortunio, e con Conte non aveva trovato la giusta sintonia tattica. Allegri crede nella possibilità di rilancio e intende costruire il centrocampo azzurro attorno a questa certezza.

De Bruyne confermato, Lukaku in dubbio

Cosa significa questa scelta? Se per De Bruyne le chance restano, lo spazio per Lukaku si riduce drasticamente. La società valuta la permanenza dell’attaccante belga in modo tutt’altro che scontato, con la situazione al 50-50 tra cessione e riconferma. Allegri vorrebbe averlo a disposizione perché un attaccante con quelle caratteristiche tattiche gli servirebbe, ma i conti economici della società impongono scelte diverse.

De Laurentiis a Inglewood per osservare il Belgio

Il presidente azzurro assisterà domani alla sfida Belgio-Iran al SoFi Stadium di Inglewood, dopo aver visto anche Svizzera-Bosnia. Questa presenza dal vivo serve a capire le condizioni fisiche e tecniche di entrambi i calciatori belgi. Per Lukaku, il momento è cruciale: restare significa accettare un ruolo subordinato in rosa. Per De Bruyne la dimostrazione di poter essere ancora importante ad alti livelli.

Allegri avrà la parola finale nel definire gli equilibri della rosa, ma la gerarchia sembra già tracciata. De Bruyne rimane il fulcro del progetto offensivo, mentre Lukaku dovrà decidere se accettare una posizione ridimensionata o cercare altre opportunità nel calciomercato Napoli dei prossimi mesi.