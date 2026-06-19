Napoli, Allegri ha già comunicato di non voler perdere questo giocatore: sarà un titolarissimo

Alessandro Buongiorno rimane la colonna vertebrale della difesa del Napoli sotto Allegri. Il centrale ex Torino non sarà mai messo in discussione, nemmeno nei momenti di difficoltà.

Buongiorno e il Napoli: la fiducia di Allegri non vacilla

Massimiliano Allegri ha già deciso il ruolo di Buongiorno nel nuovo progetto azzurro. Non ci sono margini di trattativa o valutazioni in sospeso: il difensore rappresenta una certezza tattica e progettuale. Le qualità tecniche unite all’età anagrafica lo rendono un investimento patrimoniale solido, su cui il tecnico intende costruire la squadra che punta ai vertici del calcio italiano ed europeo. Allegri gli affiderà responsabilità crescenti, consapevole che il centrale possiede i margini di miglioramento ancora importanti per evolvere ulteriormente il suo rendimento.

L’ultimo campionato ha testato la personalità di Buongiorno. La serata di febbraio a Marassi contro il Genoa, con il gelo e la sconfitta, rappresentò un momento di rottura emotiva. Le lacrime nel tunnel degli spogliatoi furono il simbolo di una difficoltà che il giocatore ha saputo chiudere immediatamente, reagendo con determinazione. Non è stato sempre il marcatore insuperabile che aveva sigillato lo scudetto con il sangue, ma è stato colui che ha giocato di più, testimonianza di una fiducia meritata e mai macchiata dalle pause.

Continuità e numeri: Buongiorno confermato nel progetto Allegri

Quale sarà il ruolo concreto di Buongiorno nel Napoli di Allegri? Nonostante l’insistente trattativa per Gila, il tecnico lo promuove a difensore titolare e riferimento del reparto arretrato. I numeri della stagione scorsa parlano chiaro: presenze costanti, personalità mai compromessa, reattività alle critiche. Allegri ha già scelto di investire su di lui, ampliando le sue responsabilità all’interno della struttura difensiva azzurra.

Il Napoli ha effettuato un investimento importante sia dal punto di vista tecnico che patrimoniale su Buongiorno. Allegri non intende sprecare questa risorsa, ma al contrario la valorizza come elemento centrale della squadra che punta a competere ai massimi livelli. La nuova era tecnica inizierà con il centrale ex Torino già confermato nei suoi ruoli, senza alcuna incertezza tattica o mercantile. Il futuro di Buongiorno nel Napoli rimane saldamente legato al club partenopeo e al progetto di Allegri.