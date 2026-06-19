Napoli-Gila, c’è l’accordo! Cosa manca per chiudere

Il Napoli continua il pressing per l’arrivo del difensore spagnolo Mario Gila. Il calciatore biancoceleste vuole trasferirsi in maglia partenopea e, al contempo, la Lazio ha bisogno di fare cessioni per ragioni di bilancio. La sensazione è che questo accordo è possibile e potrebbe ottenere la fumata bianca prossimamente.

Napoli-Gila, accordo col giocatore per cinque anni di contratto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Napoli e Gila hanno trovato un accordo totale per un quinquennale. Il giocatore ha cosi messo nero su bianco la sua voglia di unirsi ai partenopei, trovano un’intesa col club allenato da Massimiliano Allegri per un contratto di lunga durata.

Adesso c’è da convincere definitivamente Lotito e la Lazio, che ha bisogno di cedere ma non svenderà i propri calciatori. In ogni caso, c’è fiducia per la buona riuscita dell’operazione.