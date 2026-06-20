Gila al Napoli: accordo blindato da giorni! C’è l’annuncio di Pedullà

Mario Gila va verso il Napoli: l’intesa con il difensore spagnolo risale a quattro o cinque giorni fa, secondo quanto rivela Alfredo Pedullà. Il centrale della Lazio resta la priorità assoluta di Giovanni Manna per rinforzare la difesa.

Gila-Napoli: accordo raggiunto con il giocatore

L’accordo tra gli azzurri e Mario Gila è stato trovato. Come rivela Pedullà:

“L’accordo tra il Napoli e Mario Gila è di 4-5 giorni fa, non come vuole fare credere qualcuno da ieri o l’altro ieri”.

L’intesa con l’entourage del difensore centrale non rappresenta quindi una novità delle ultime ore, ma una trattativa già avanzata da giorni.

La rosa difensiva partenopea annovera già elementi di spessore: Rrahmani, Buongiorno e Rafa Marin che tornerà dal prestito. Gila si inserirebbe in un progetto già strutturato. Il profilo dello spagnolo corrisponde esattamente alle esigenze tattiche della squadra, motivo per cui Manna ha scelto di concentrare tutte le energie su questo obiettivo senza distrazioni.

Napoli-Lazio: l’unico scoglio resta Lotito

L’ostacolo vero non è quindi il giocatore, ma la Lazio. Claudio Lotito rappresenta l’unico vero nodo da sciogliere. L’intesa con il club biancoceleste non è stata ancora raggiunta e questo frena la conclusione dell’operazione nonostante l’accordo con Gila sia già stato formalizzato. De Laurentiis e Lotito devono trovare la quadra economica sulla cifra della cessione.

Pedullà sottolinea come la situazione sia già definita tra Napoli e il giocatore, escludendo ritrattamenti o ripensamenti da parte dell’entourage.

Il vero lavoro diplomatico rimane quindi sul fronte laziale, dove il presidente biancoceleste dovrà decidere se accettare l’offerta partenopea oppure trattenere il difensore. I tempi di chiusura dipendono esclusivamente da questa negoziazione: una volta trovata l’intesa economica con la Lazio, il Napoli potrà procedere con la formalizzazione del trasferimento.