Napoli, pronta l’offerta alla Lazio per Gila: le ultime

Mario Gila rimane nel mirino del Napoli, ma l’offerta da 15 milioni di euro non dovrebbe bastare. Secondo Sky Sport, gli azzurri valutano l’investimento intorno a questa cifra per il centrale spagnolo, senza però aver ancora presentato una proposta ufficiale.

Gila, possibile rifiuto della Lazio

La Lazio potrebbe respingere l’offerta pensata dal Napoli. La società biancoceleste ha fatto ben capire le condizioni per il trasferimento dello spagnolo e, sicuramente, queste ideate dai partenopei non basteranno.

Massimiliano Allegri ha indicato il reparto arretrato come prioritario nel suo progetto per il Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di rinforzi significativi in difesa, e Gila rappresenta un profilo di qualità.

Mario Gila difensore della Lazio in azione durante una partita

La clausola con il Real Madrid blocca tutto

Quale ostacolo rende ancora più difficile l’operazione? Il contratto di Gila con la Lazio prevede una percentuale del 50% sulla futura rivendita da corrispondere al Real Madrid. A 15 milioni di euro, la Lazio incasserebbe circa 7,5 milioni netti dopo il pagamento ai Blancos.

Questa clausola trasforma completamente la matematica della trattativa. Non è solo una questione di valutazione del giocatore, ma di sostenibilità economica per la Lazio, considerando anche l’importanza di incassare per via del mercato a saldo zero. Cedere Gila a questa cifra significherebbe perdere un elemento importante della rosa senza ricavare risorse sufficienti per sostituirlo adeguatamente. La scadenza contrattuale nel giugno 2027 rappresenta comunque un elemento di pressione, ma non abbastanza da spingere i biancocelesti verso un compromesso.

Il Napoli dovrà aumentare significativamente l’offerta per riaprire la trattativa con la Lazio. Senza un salto economico rilevante, Gila rimane blindato a Roma e gli azzurri dovranno valutare alternative nel calciomercato per rinforzare la difesa sotto la guida di Allegri nell’anno del centenario.